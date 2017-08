Un enfant décède de la dengue en Polynésie

Alors que l’activité de la dengue reste modérée avec 24 nouveaux cas ces deux dernières semaines, la direction de la santé déplore le décès d’un enfant.

Le dernier bulletin de veille sanitaire de la direction de la Santé évoque 24 cas de dengue localisés à Bora Bora, Moorea, Raiatea, Rimatara et Tahiti durant la quinzaine du 17 au 30 juillet. La moitié de ces cas concerne des enfants de mois de 15 ans. Deux personnes ont été hospitalisées, dont un enfant. Plus grave, un enfant est décédé des suites de la dengue durant la semaine du 17 juillet.

Afin de lutter contre cette maladie infectieuse, la direction de la santé recommande d’éliminer les gîtes à moustiques et de protéger les zones où l’eau douce est susceptible de stagner une fois par semaine. Et si nécessaire d’utiliser des répulsifs anti-moustiques et moustiquaires.

Par ailleurs, le fenua reste en période d’épidémie de grippe. Pas moins de 154 cas ont été signalés dont deux sont de type B. L’activité de la diarrhée et de la leptospirose reste stable par rapport à la quinzaine précédente avec respectivement 87 et deux cas déclarés.