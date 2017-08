Michel Bourez déménage à Teahupoo… sur un bateau

Le Spartan Michel Bourez dormira au plus près des vagues à Teahupo’o pendant la Billabong Pro, sur le bateau de son père, pour être au plus haut de sa forme, écrit le journal L’Equipe qui lui a consacré un article mercredi.

Michel Bourez ne veut plus se louper à la Billabong Pro. La meilleure place qu’il ait obtenu lors de cette compétition est la 9ème en 2010, 2011 et 2014. Le spartan a donc annoncé mercredi à l’Equipe qu’il allait « dormir dans le bateau de mon père » et éviter ainsi de se lever à l’aube pour faire la route pendant deux heures. Le surfeur explique qu’habiter à Tahiti ne l’avantage pas forcément puisqu’il est contraint de se lever à 4h30 les jours de compétition pour arriver à l’heure sur le spot.

Le but est donc d’être moins « fatigué » et plus focalisé pour la Billabong Pro. Le Spartan a annoncé que le bateau serait « ancré entre la Marina et la passe de Hava’e. Je serai plus concentré pour la compétition, totalement dans ma bulle (…). La nuit, je serai tout seul sur le bateau. Les soirs, je vais rester avec Matahi Drollet, je vais manger avec lui et sa famille, l’équipe d’Hurley sera là aussi. Je ne stresse pas trop pour ça ».