Ta’upiti ‘arioi : une journée pour renouer avec la culture traditionnelle

Le centre culturel ‘Arioi organise samedi 23 septembre au motu Ovini de Papeari son mini festival culturel Ta’upiti ‘Arioi. Avec toujours la même mission : transmettre et enseigner des pratiques artistiques et culturelles traditionnelles.

Le Centre culturel ‘Arioi fondé par Hinatea Colombani et Moeava Meder sort de ses murs de Papara samedi prochain pour investir le motu Ovini et proposer au grand public Ta’upiti ‘Arioi, un mini festival culturel axé sur les traditions et les pratiques culturelles ancestrales. Un événement dans la suite du Ta’upiti Huahine en novembre 2022 et du Ta’upiti Tahiti au mois d’août dernier à Papara.

À travers cette action, l’objectif est de sensibiliser la population à la sauvegarde de pratiques traditionnelles ancestrales qui tendent à se perdre de nos jours, grâce à des ateliers pratiques de découverte et d’initiation au chant, à la danse, à la musique, à la confection de pièces de tapa qui tenaient une place importante dans la vie quotidienne et rituelle des Polynésiens d’antan.

Une attention particulière est portée aux publics dits « exclus », habitants des communes concernées (Papara, Mataiea et Papeari) : jeunes en situation de décrochage scolaires et/ou situation socio-familiales complexes ; adultes suivant des programmes d’accompagnement à l’insertion socio-professionnelle et/ou reconversion professionnelle, etc. . La matinée leur sera dédiée, avant l’ouverture au grand public à partir de midi. L’entrée est gratuite.