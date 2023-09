La famille d’Eddie, tué à Moorea, conteste le non-lieu

En août 2020, Eddie, un jeune Anglais de 14 ans, perdait la vie après avoir été percuté par un bateau alors qu’il faisait du snorkeling dans la baie d’Opunohu à Moorea. Une information judiciaire avait été ouverte pour homicide involontaire à l’encontre du pilote du bateau, avant qu’un non-lieu soit prononcé. Suite à l’appel de la famille du jeune Eddie, la chambre d’instruction a demandé, ce mardi, un supplément d’information afin de procéder à d’éventuelles mises en examen.

En août 2020, Eddie, un jeune Anglais de 14 ans perdait la vie après avoir été percuté par un bateau alors qu’il faisait du snorkeling dans la baie d’Opunohu à Moorea. Suite à cet accident, une information judiciaire avait été ouverte pour homicide involontaire à l’encontre du pilote du bateau. Celle-ci a rendu un non-lieu.

Selon nos confrères de Tahiti Infos qui avaient eu accès à l’ordonnance de non-lieu, les arguments mis en avant étaient que le bateau circulait à une vitesse “inférieure à la vitesse maximum autorisée dans cette zone du chenal de navigation” qui est de vingt nœuds. En outre, qu’il était « impossible d’affirmer que la victime se trouvait dans le champ de vision » du pilote du bateau, « ni même qu’en assurant une veille visuelle attentive », ce dernier aurait pu voir le baigneur complètement immergé.

Des arguments contestés par la famille du jeune homme et par leur avocat interrogé par nos confrères. Selon lui, « mes clients ne comprennent pas comment à cet endroit très dangereux, un pilote de navire, habitué des lieux, ne redouble pas de prudence et percute un enfant visible car doté d’un masque et tuba oranges. » Il précise aussi que ses clients pointent du doigt l’absence de réglementation sur cette zone où se côtoient « des voiliers au mouillage, une zone de chenal de navigation et une zone de baignade, sans que ces zones ne soient délimitées par des bouées » et s’étonnent de « l’absence de réaction alors que des accidents sont déjà intervenus. »

Suite à l’appel de l’ordonnance de non-lieu par la famille, la chambre de l’instruction a ordonné ce mardi un supplément d’information afin de déterminer si d’éventuelles mises en examen s’imposent.