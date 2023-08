Taxe sur l’aérien : les vols vers l’outre-mer devraient bien être exonérés

Le ministre national des Transports Clément Beaune a voulu rassurer les élus ultramarins, qui était monté au créneau contre cette éco-contribution qui doit servir au financement du ferroviaire. Il a assuré son intention d’exonérer les liaisons vers la Corse et les collectivités d’outre-mer comme la Polynésie. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

Récemment annoncée par le ministre des Transports Clément Beaune, cette nouvelle « taxe », permettant de financer le ferroviaire, a fait grincer des dents en Outre-mer, où l’avion assure l’essentiel de la continuité entre les territoires et l’Hexagone et interinsulaire. Plusieurs parlementaires ultramarins avaient sonné l’alarme sur l’impact d’une nouvelle taxe sur les prix déjà élevés des billets vers et depuis les Outre-mer.

« Je vais être très clair, nous travaillons sur un dispositif sécurisé juridiquement avec un objectif très simple : que cela ne concerne pas les liaisons vers les Outre-mer, et les liaisons entre le continent et la Corse » a assuré Clément Beaune, interrogé ce mardi par Outremers360. « Je sais qu’il y a une préoccupation spécifique qui porte sur ce que j’ai annoncé, qui sera détaillé dans le budget, sur l’éco-contribution, la taxe sur les billets d’avion » a ajouté le ministre qui ne souhaite « pas pénaliser les Outre-mer ».

🔴 « Nous travaillons sur un dispositif sécurisé juridiquement » pour que l’´éco-contribution’ « ne concerne pas les liaisons vers les #Outremer » a annonce le ministre des #Transports Clément @CBeaune depuis #LaREF2023 pic.twitter.com/w1QIQwRQoG — Outremers360 (@outremers360) August 29, 2023

Clément Beaune s’est en outre « engagé pour réunir les compagnies aériennes pour travailler sur l’offre et les prix », et avec le ministre délégué aux Outre-mer, continuera à « travailler de manière générale sur ces questions de pouvoir d’achat : vérifier que les compagnies n’abusent et mobilisent les dispositifs publics comme le Ministère des Outre-mer le fait à travers LADOM ».

En Outre-mer, l’aérien « n’est pas une option mais une nécessité absolue pour assurer la continuité territoriale », a aussi insisté Clément Beaune, qui s’est dit prêt à travailler avec le Ministère délégué aux Outre-mer sur la mission sur les monopoles annoncée par Gérald Darmanin en Polynésie française. La semaine dernière, le député de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Frantz Gumbs, avait alerté sur la situation de quasi-monopole d’Air France sur les vols entre Saint-Martin et l’Hexagone.