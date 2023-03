Te Fare Iamanaha prêt à recevoir le public

Le musée de Tahiti et des îles rebaptisé Te Fare Iamanaha a été inauguré ce mardi soir. Plus moderne et plus spacieuse, la nouvelle salle d’exposition ouvrira ses portes au public le 4 mars prochain, avec plusieurs pièces emblématiques prêtées par de grands musées français et britanniques. Les visiteurs ont désormais la possibilité de réserver en ligne.

Après deux ans et demi de travaux, la nouvelle salle d’exposition permanente est fin prête à accueillir le public. Conçu par l’architecte Pierre-Jean Picart, ce nouvel espace de 1 400 m2 met en scène les trésors des Polynésiens d’une manière très moderne. . Le début du parcours propose un tour d’horizon général de la Polynésie française avec un lieu interactif qui invite ensuite à une balade dans les traditions. Une scénographie particulièrement « symbolique », qui fait s’articuler des îlots dédiés à chacun des cinq archipels de la Polynésie. « Cela permet à la fois d’avoir un parcours fluide et de mettre en avant cette idée du voyage avec cette espèce d’allégorie des îles et du parcours de l’océan » explique la directrice du musée Miriama Bono. Le public pourra aussi apprécier l’impression de proximité que donne le nouvel aménagement puisqu’il pourra « tourner autour des pièces et voir le dos des pièces ».

La fin du parcours est consacré aux premier contacts entre Polynésiens et Occidentaux et aux transformations de la société. Pour sa réouverture, le musée a signé des accords avec plusieurs grands musées comme celui du Quai Branly ou encore le British Museum et le Museum of Archaeology and Anthropology of Cambridge. Plus d’une quinzaine de pièces viennent donc compléter les collections de Te Fare Iamanaha. Des prêts ou des dépôts qui viennent marquer le début d’un partenariat, dans une nouvelle dynamique qui ne veut « pas considérer le musée et le patrimoine comme quelque chose de statique », explique encore la directrice. Des échanges pourraient ainsi être faits entre la Polynésie et les grands musées. Pour Nicholas Thomas, directeur du musée de Cambridge, le retour de ces œuvres au sein du Musée de Tahiti est « un moment historique ».

Dès samedi, le musée ouvrira au grand public de 9h à 17h. Il sera ensuite accessible régulièrement du mardi au dimanche. Une billetterie électronique est déjà opérationnelle et vous pouvez d’ores et déjà réserver votre visite.