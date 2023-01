Christian Pinson et Eric Noble publient « Terre des femmes et des hommes », un recueil de photos et d’interviews de personnalités culturelles et politiques des Marquises.

Eric Noble, retraité de l’armée de terre originaire de Hiva Oa, est à l’origine de cet ouvrage qui rassemble, île par île, les personnalités les plus marquantes des Marquises. Impressionné par les précédents ouvrages du photographe Christian Pinson sur les personnalités, célèbres et moins célébres, qui ont contribué au rayonnement de la Polynésie , « je me suis dit, voilà ce qu’il faut pour les Marquises », raconte Eric Noble. Et c’est au cours d’un voyage en juillet-août derniers que Christian Pinson a réalisé les quelque 200 clichés, portraits et paysages, qui illustrent le livre. Acteurs et actrices de la culture marquisienne et personnalités politiques y parlent avec amour, fierté et émotion de leurs îles.

Eric Noble a titré ainsi son ouvrage pour rappeler, dit-il, que la traduction de « Fenua Enata » ne se limite pas au masculin, mais signifie plutôt « terre des êtres humains » : « J’ai voulu faire un clin d’œil aux hommes pour leur rappeler que sans les femmes, vous n’êtes rien ! »

Le livre est déjà disponible en librairie. Après une première séance de dédicaces ce samedi à la librairie Klima, une autre devrait être organisée samedi prochain chez Odyssey.