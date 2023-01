Visite de Thomas Pesquet : le compte à rebours est lancé à l’école de La Mission

J-7 ! Les élèves et les enseignants de l’école élémentaire de La Mission se préparent à la visite, samedi prochain, du spationaute Thomas Pesquet. Outre l’espace, il sera question d’environnement, d’alimentation et de sport.

Plusieurs élèves, enseignants et parents d’élèves étaient au travail dès ce samedi matin à l’école de La Mission pour préparer la visite de Thomas Pesquet, samedi prochain. Ils recréent pour l’occasion de grands panneaux qui retracent leur travail sur la conquête de l’espace. Tous ont été surpris que le spationaute, deuxième personnalité préférée des Français derrière l’indéboulonnable Jean-Jacques Goldman, accepte l’invitation lancée l’an dernier par les élèves de CM1 et l’association des parents d’élèves, et relayée par le président du Pays. Thomas Pesquet a donc accepté de prendre deux jours sur ses vacances au fenua pour aller à la rencontre de ses fans polynésiens.

Revanui Puravet-Buillard, coordinatrice pédagogique à l’école élémentaire de La Mission, a fait partie de l’aventure dès le début, l’an dernier, avec ses collègues enseignants des classes de CM1. Elle explique ce que l’établissement et les élèves prévoient pour le grand jour. Outre l’espace, les écoliers veulent aussi échanger avec Thomas Pesquet sur les trois grandes thématiques qu’ils ont étudiées l’an dernier, explique l’enseignante.

« On a à cœur d’apporter une petite touche, un petit plus qui va faire qu’en sortant de l’école, il garde un souvenir indélébile de cette rencontre, et qu’il ait surtout envie de revenir en Polynésie ! », dit Revanui. L’événement est rendu possible, tient-elle à souligner, par le soutien de la banque Socredo et de plusieurs partenaires privés et associations, ainsi que Tahiti Expert Events.

La rencontre à l’école de La Mission est réservée aux élèves et à leurs parents. Thomas Pesquet donnera une conférence publique au Grand théâtre de la Maison de la culture, samedi 28 janvier de 10h30 à 12 heures. Le spationaute français présentera une vidéo commentée durant 30 minutes, puis se prêtera à une séance de questions-réponses avec le public durant près d’une heure. Les billets sont à réserver ici. Il rencontrera ensuite Édouard Fritch à la présidence. Le lendemain, Thomas Pesquet ira à Moorea à la rencontre d’associations environnementales.