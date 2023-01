Le lycée hôtelier félicite ses 199 diplômés

Ce vendredi, le lycée hôtelier de Punaauia a organisé sa cérémonie officielle de remise de diplômes. Une manière de féliciter ses élèves et de faire le point sur ce que deviennent ceux qui se sont lancés sur le marché du travail après l’obtention de leur sésame.

Une célébration en grande pompe à laquelle la direction de l’établissement, mais aussi les officiels de l’État et de la commune, ont tenu a assister. Pour le proviseur du lycée, c’est un événement important qui permet, en plus de mettre en avant le travail des 199 diplômés de l’an passé, de prendre des nouvelles de ceux qui se sont lancés sur le marché du travail. « C’est dans les obligations de chaque établissement de suivre leurs élèves après l’obtention de leur diplôme », confie le proviseur de l’établissement, Pepin Mou Kam Tsé. Une partie des diplômés issus des classes de CAP, de Bac pro, de mention complémentaire et de BTS sont encore étudiants cette année et d’autres s’insèrent professionnellement.

En 2022, 88% des inscrits aux examens ont passé les épreuves avec succès. Parmi eux, 59 ont décroché une mention et le travail des majors de chaque filière a été particulièrement salué par les professionnels de l’éducation. Kahaia Teraitua et Leonard Tere, font partie de ceux ont été particulièrement assidus l’an passé. Ils sont les seuls élèves de leurs classes respectives à avoir décroché la mention très bien avec plus de 16 de moyenne à l’examen. « Une grande fierté », disent-ils.

En plus des mentions traditionnelles, cette année, sept élèves ont obtenu leur diplôme avec la « mention européenne ». Une mention complémentaire qui vise à renforcer le niveau d’anglais des étudiants, encore trop insuffisant pour exercer dans le domaine du tourisme. Pour rappel, depuis quelques années le lycée hôtelier met en œuvre des projets comme ce partenariat avec le Four Seasons pour pousser ses élèves à pratiquer davantage la langue de Shakespeare.