Course à pied : la Tahitienne de retour ce 11 Mars

L’Association Sportive Courir en Polynésie invite cette année encore les vahine du fenua à participer à sa grande course caritative. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes mais vous pouvez déjà réserver votre samedi 11 Mars.

L’Ascep organise la 21e édition de la désormais traditionnelle course la Tahitienne. Après une édition 2022 qui a eu lieu en décalé par rapport aux années précédentes, cette fois les organisateurs prévoient de l’organiser dans la période habituelle. Elle aura donc lieu le 11 mars prochain toujours sur une distance de 3km. Comme il est de coutume le départ sera donné au niveau de la mairie de Pirae à 17h00 et elle sera précédée d’un échauffement collectif à 16h30. L’évènement est ouvert aux femmes nées en 2011 et avant (catégorie benjamine, 12 ans au 31 décembre 2023). Sur cette épreuve festive et solidaire, l’allure est libre. Les participantes pourront marcher ou courir et les poussettes sont tolérées. En octobre dernier, lors de la dernière édition, une limite de 3500 participante avait été fixée. Un chiffre très rapidement atteint : plusieurs centaines d’autres femmes, sans dossards s’étaient jointes à cette course contre le cancer.