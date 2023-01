La CCISM présente ses vœux et ses multiples projets pour 2023

Le président de la CCISM a présenté ses vœux jeudi soir. « Croyez-moi, nous ne risquons pas de nous ennuyer », a lancé Stéphane Chin Loy avant de dérouler les nombreux projets de la chambre pour l’année 2023.

Le président de la Chambre s’est montré plus incisif qu’à son habitude, notamment en assurant que la CCISM se positionne comme un interlocuteur des pouvoirs publics sachant être critique, dans « un respect » qui « n’est pas toujours mutuel », et comme un rassemblement capable « d’intelligence collective » et « d’autorégulation ». Parmi les sujets sur lesquels la chambre veut peser, pêle-mêle, la protection sociale, les contraintes de hauteur d’immeubles, le registre du commerce et des sociétés dont la réforme doit conduire à une délégation de service public qui serait confiée à la CCISM, la question du dock flottant dont la chambre assure la gestion mais qui doit être redimensionné, ou encore le relèvement des seuils de l’audit légal obligatoire.

L’observatoire économique lancé en novembre produira son prochain rapport en février ; les premières « rencontres économiques » de l’année seront consacrées à la sécurité des systèmes d’information et à la transition énergétique ; une enquête sur la « perception du commerce de proximité » est prévue en partenariat avec la Fédération générale du commerce. L’ouverture à l’international sera également renforcée, promet Stéphane Chin Loy : participation au French Pacific Business Forum en Nouvelle-Zélande en mars, création d’un axe Papeete-Nouméa-Singapour qui offrira, entre autres, aux élèves de l’École de commerce de Tahiti de nouvelles possibilités de stages. La CCISM annonce aussi le développement d’une « école des métiers et de l’artisanat » tournée vers l’apprentissage, ainsi que la refondation et l’extension dans les îles du catalogue de formations de la CCISM à destination des chefs d’entreprise.

Le tout sur fond de numérique, puisque Stéphane Chin Loy annonce 2023 comme « l’année de la transition digitale » de la CCISM , avec davantage de démarches et de paiements par Internet, ou encore la création d’une plateforme locale d’achat en ligne, « Fenua Market », pour inciter les entreprises qui limitent leur e-commerce à une gestion « artisanale » via Facebook à se professionaliser.

Aéroport et nouvel immeuble en centre-ville

Mais les deux gros dossiers de l’année sont ailleurs : l’aéroport de Tahiti-Faa’a, dans la gestion duquel la CCISM souhaite être associée, comme c’est le cas pour de nombreuses plateformes aéroportuaires en métropole. « Les chefs d’entreprise veulent de la visibilité sur ce type d’infrastructure », dit Stéphane Chin Loy, et la CCISM est gage de « stabilité » dans un contexte politique incertain. Il « forme donc le vœu d’une prompte relance de la consultation » et affirme qu’il « sait pouvoir compter sur l’esprit de responsabilité » des autres candidats pour « ne plus entraver le processus » – un vœu assez savoureux lorsqu’on se souvient que le groupement TIA de la CCISM avait lui-même déposé deux recours contre les attributions de la concession.

Autre grand projet, la construction cette année d’un nouvel immeuble de 6 500 mètres carrés sur l’actuel site du pôle entreprises. Une « Maison des entreprises, le fameux guichet unique, tant promis, tant attendu par les professionnels » qui accueillera aussi la Sofidep. La CCISM veut également s’attaquer à la question du stationnement en centre-ville, avec des propositions de parkings-silos : Stéphane Chin Loy espère avoir « de bonnes nouvelles sous peu ». La chambre souhaite également la création d’ateliers-relais pour les activités de services, afin d’aider les jeunes entreprises à maîtriser leurs charges durant leur première année d’existence.

Un programme 2023 qui compte, au total, près de 80 actions à poursuivre ou à initier, et qui est aussi un programme électoral, puisque la CCISM organisera cette année ses élections consulaires.