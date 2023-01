Encore quelques places pour le French Pacific Business Forum

Il reste encore quelques places pour des entrepreneurs souhaitant faire partie de la délégation polynésienne du French Pacific Business Forum, qui débute le 6 mars à Auckland.

« 25 entreprises polynésiennes, 25 calédoniennes, et 50 chefs d’entreprises néozélandais en face pour ‘parler business' ». C’est, en résumé, le concept de ce French Pacific Business Forum, dont la première édition aura lieu le 6 mars prochain à Auckland. Une rencontre pour créer des opportunité, explorer des marchés, présenter des produits, des services ou des initiatives mais aussi se renseigner sur les modalités du commerce néozélandais, la fiscalité kiwie… Le tout avec l’accompagnement financier de Paris et logistique de l’ambassade de France en Nouvelle-Zélande, qui prend en charge toute l’organisation sur place, de la réception à la traduction en simultané. Le gouvernement central devrait en outre envoyer son ministre délégué au commerce extérieur, Olivier Becht, pour venir soutenir les entreprises françaises du Pacifique.

« Toutes les portes sont ouvertes, c’est la première fois qu’il y a un tel engagement, insiste Christophe Plée, président de la CPME mais aussi vice-président de la représentation patronale du Pacifique Sud et président du French Polynesia Regional group, entité rassemblant la CPME, le Medef et la CCISM et qui est chargée de l’organisation côté fenua. J’avais prévenu tout le monde, la Nouvelle-Zélande, c’est cette année, il faut y aller ».

Agrotransformation, « tech », tourisme ou finance… Quel que soit le secteur, il reste quelques places pour des entrepreneurs dans la délégation polynésienne. Contact et inscription au French Polynesia Regional Group et sur l’application dédiée.