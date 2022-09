Te Ora Hau élit un nouveau président, pour « continuer le combat, mais en étant plus méchant »

L’association de lutte contre les « nuisances » sonores, Te Ora Hau, a tenu son assemblée générale ce samedi 3 septembre. Au programme le renouvellement du bureau. C’est désormais, François-Louis Teriitahi Raoulx qui assurera la présidence de l’association à la place de Roland Garrigou, qui reste toutefois membre actif au sein de Te Ora Hau. Le nouveau président aura à charge de « continuer le combat, mais en étant plus méchant. »

Devant une assemblée largement composée de cheveux gris avec ici et là quelques trentenaires, issus de toutes les ethnies que compte la Polynésie et pas uniquement de vieux farani aigris, le ton est donné d’emblée par Roland Garrigou avant qu’il ne passe le flambeau à son successeur. Et le ton se veut guerrier. « Le combat doit continuer mais on doit être plus méchant ».

Dans la ligne de mire de l’association, les ennemis sont nombreux. Un inventaire à la Prévert : les car bass, les décibels de toutes sortes, les querelles de couple, les chiens, les coqs, les restaurants, les avions et aussi les « maires qui ne font rien pour diverses raisons, familiales ou politiques ». Bref on fourbit les armes juridiques, car on n’est pas au pays de l’oncle Sam, et on est prêt à en découdre : selon François-Louis Teriitahi Raoulx, nouveau président et retraité de l’administration, qui connaît « la réglementation et tout ce qui gravite autour », le constat est que « les forces de l’ordre et le gouvernement s’assoient un peu sur nos requêtes ». Il en veut pour preuve, « les rassemblements de car bass autorisés une fois par mois à Fare Ute »

Une nouvelle politique « agressive » et « réactive » : « On va prendre le taureau par les cornes et utiliser tous les moyens juridiques pour condamner ceux qui ont un pouvoir et qui ne l’exercent pas. » Et si l’on en croît les propos du nouveau président, nul ne sera à l’abri de leurs actions, ni les maires ni même le gouvernement ne seront épargnés.

Et comme les guerres du 21e siècle se déroulent aussi sur le Web, « on va développer les posts sur Facebook, Messenger et Twitter pour montrer que l’on n’est pas d’accord. Action, réaction.»

Si du coté des incivilités auditives le combat est loin d’être fini, certaines batailles sont en passe d’être gagnées. Celle qui oppose Te Ora Hau à l’aéroport de Tahiti-Faa’a est de celles-ci, si l’on en croit Yann Rival, secrétaire général de l’association. Son domaine, les nuisances sonores de l’aéroport.

En effet, l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Acnusa, à la demande de Te Ora Hau mais aussi du Pays, va venir prochainement faire un audit de l’aéroport et aussi faire quelques recommandations pour réduire significativement ces nuisances. « Des recommandations appliquées en métropole, mais malheureusement pas ici » regrette Yann Rival.

Quant aux problèmes liés à la voltige aérienne, il semblerait qu’ils aient cessé. « On en a informé l’État au plus haut-lieu et depuis quelques mois on n’a plus de voltige aérienne, mais ce n’est pas très clair, on a demandé des précisions au Haut-commissariat, mais pour l’instant n’en connait pas les raisons. Mais l’Acnusa s’occupera aussi de ce sujet-là.» Concernant l’actualité juridique de l’association, celle-ci se résume pour l’heure à deux plaintes déposées contre le restaurant Captain Bligh à Punaauia et une autre contre le Baroof à Papeete.