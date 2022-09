Dépistage gratuit du mélanome les 8 et 23 septembre à Taravao et Moorea

L’Institut du cancer organise à Taravao et Moorea les 8 et 23 septembre des opération de dépistage gratuit du mélanome, une forme de cancer de la peau. C’est aussi l’occasion de sensibiliser la population aux gestes à adopter pour préserver sa peau contre le soleil, principal cause du mélanome.

On ne se pose peut-être pas assez la question en Polynésie : quels sont les moyens d’éviter l’apparition de mélanomes? Ils ressemblent à des grains de beauté mais sont une forme de cancer de la peau, facilement détectable par un dermatologue. Pris en charge à temps ils se soignent, mais dans le cas contraire peuvent former des métastases, comme tout cancer, et être fatals.

Afin d’éduquer la population aux gestes qui sauvent du mélanome, l’Institut du cancer de Polynésie française qui a ouvert ses portes récemment, organise pour la seconde fois une opération de dépistage gratuit, en partenariat avec la Ligue contre le cancer, la Direction de la santé et l’ensemble des dermatologues bénévoles. La première opération organisée au mois de février avait rencontré un grand succès auprès de la population venue nombreuse. Pour l’occasion, des dermatologues viendront assurer un dépistage le 8 septembre à l’hôpital de Taravao et le 23 à l’hôpital de Moorea.

