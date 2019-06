Tech4Islands Awards : 12 demi-finalistes sélectionnés dont un Polynésien

Dans le cadre du concours « Tech4Islands Awards » organisé par le Digital Festival Tahiti, concours visant à dénicher la startup qui proposera la solution innovante pour un développement harmonieux, éco responsable et durable des économies insulaires, 12 projets ont été sélectionnés sur 66 candidatures internationales. Parmi les sélectionnés, LeadBees Technologies, issu de la communauté French Tech Polynésie.

Lancé le 15 avril 2019, le concours Tech4Islands Awards s’adressait aux startups, PME-PMI innovantes, centres de recherche et universités à travers le monde, appelés à candidater jusqu’au 20 juin 2019. Le jury de présélection s’est réuni lundi 24 juin à la CCISM pour désigner les 12 demi-finalistes, parmi les 66 candidatures internationales reçues.

Le choix s’est porté sur :

Biocanor (Économie Bleue – France),

Guinard Energies (Économie Circulaire – France),

LeadBees Technologies (Économie Circulaire – Polynésie française),

Liebearth (Économie Circulaire – France),

Marine Tech (Économie Bleue – France),

Qista – EIT Climate-Kic (Innovation Publique – France),

SolarSPELL (Innovation Publique – États-Unis),

STEPsol (Économie Circulaire – Corse),

Sunny Care (Smart Tourisme – France),

Visioon (Économie Bleue – Nouvelle-Calédonie),

Wello (Économie Circulaire – La Réunion),

Zéphir et Borée (Économie Bleue – France).

Parmi ces sélectionnés, on note la présence de LeadBees Technologies, issu de la communauté French Tech Polynésie. La startup propose une solution de gestion connectée des ruches : grâce à des capteurs installés dans la ruche, au contact direct de la colonie, et sur le rucher, LeadBees permet aux apiculteurs de surveiller les ruches à distance sans déranger les abeilles : état de santé et activité de la colonie, état de la production, météo, etc.

Votez avant le 9 août pour votre candidat préféré

Dès ce mardi, vous pourrez découvrir les 12 demi-finalistes des Tech4Islands Awards sur le site web du Digital Festival Tahiti et ses réseaux sociaux, et voter pour votre solution favorite. Vous avez jusqu’au 9 août 2019 pour exprimer votre choix qui comptera pour 10% de la note finale attribuée aux candidats pour désigner les 6 finalistes le 21 août prochain.

Le Grand Prix Tech4Islands Awards et le Prix Spécial Outremer seront remis aux lauréats lors du Digital Festival Tahiti qui se tiendra du 16 au 19 octobre 2019 à la Présidence de la Polynésie française.

