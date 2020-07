Le double champion olympique doit atterrir le 26 août et rester trois semaines à Tahiti. Invité par l’école de Judo Ju-Jitsu de Polynésie, il devrait se préparer pour les prochaines olympiades mais aussi participer à plusieurs événements ouverts aux sportifs ou au grand public. Objectif : relancer la pratique du judo, quelque peu ébranlée par plusieurs mois de crise sanitaire.

Teddy Riner était déjà venu en Polynésie en 2015 et avait visiblement gardé de très bons souvenirs du pays. Aussi, comme le précisait ce matin La Dépêche de Tahiti, l’école de Judo Ju-jitsu de Polynésie (EJJP) n’a eu aucun mal à l’inviter, du 26 août au 16 septembre. D’autant que les JO de Tokyo, pour lesquels il se prépare depuis plusieurs mois, ont été reportés à juillet 2021. Et qu’Arnaud Bertrand, directeur technique du club, avait gardé un contact étroit avec la star des tatamis.

Le professeur de judo espère que la venue du décuple champion du monde, deux fois médaillé d’or olympique, aidera à « relancer » la pratique de cet art martial, au lendemain de la rentrée. Il faut dire que le judo a souffert de l’épidémie de coronavirus : « Beaucoup d’adhérents n’ont plus pratiqué depuis le 12 mars, et on a un peu peur de ne plus en revoir certains », explique le responsable de l’EJJP.

Le club, soutenu par le Pays et Air Tahiti Nui dans cette démarche, doit encore arrêter les détails du séjour. Mais son directeur promet déjà plusieurs événements qui permettront aux judokas de tous les clubs, mais aussi plus largement aux sportifs et au grand public, de venir rencontrer Teddy Riner. Le quasi-invincible champion – il a connu sa première défaite en 9 ans et 156 combats en février dernier – veut bien sûr profiter de son séjour pour passer du temps en famille, mais compte aussi se préparer physiquement en vue des JO de Tokyo. Un troisième titre olympique, qui le porterait un peu plus haut, encore, au panthéon du sport français.

L’école de Judo Ju-Jitsu de Polynésie, installée à Arue, Papeete et Moorea compte environ 300 membres mais est ouverte aux nouvelles inscriptions, comme le précise Arnaud Bertrand*. Le club prévoit d’animer un stand lors du salon de la rentrée à Mamao la semaine prochaine, pour rencontrer de jeunes ou moins jeunes sportifs intéressés.

*joignable au 87759868