Le Tahitien le plus célèbre de la télévision publie, dans un peu plus de deux mois, une autobiographie de 240 pages aux éditions Au Vent des Îles.

Une date à retenir pour les fans de Teheiura, quatre fois candidat de l’émission Koh Lanta depuis 2011 : le 22 août marquera la sortie de son autobiographie, Aventurier dans l’âme.

De son enfance à Tahaa à la célébrité, en passant par son départ pour ses études en STAPS à Montpellier et sa reconversion dans la cuisine, la rencontre avec sa femme et la naissance de ses quatre enfants – à qui le livre est dédié – jusqu’à l’aventure Koh Lanta, Teheiura Teahui raconte sa vie dans un ouvrage de 240 pages que publie Au Vent des Îles, un joli coup pour cette maison d’édition polynésienne. Christian Robert, son directeur, prévoit de sortir le livre simultanément en France et en Polynésie, et attend impatiemment l’expédition des exemplaires qui sont imprimés en Italie.

L’ouvrage est préfacé par Julien Magne et par Denis Brongniart, le producteur et le présentateur de Koh Lanta. Teheiura est devenu, au fil des ans, le candidat emblématique de l’émission, détenant le record du nombre de jours de survie dans l’émission : 103 jours. Bien qu’il n’ait jamais remporté Koh Lanta, ses performances physiques aussi bien que ses connaissances en techniques de survie,et son caractère, lui ont assuré une notoriété qui ne faiblit pas.

C’est donc le deuxième livre de Teheiura qui sortira au mois d’août, puisqu’il avait publié en 2014 un livre de recettes, Aventure culinaire.