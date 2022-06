Teiva LC parrain du concert solidaire Amui mai

Le concert Amui mai aura lieu samedi 11 juin de 17 heures à 20 heures au stade Boris Leontieff. Teiva LC, parrain de l’événement, sera sur scène aux côtés de Rod Danys, Sylvio Cicero, It’s Nave et plusieurs autres artistes. Il s’agit d’un événement gratuit « pour se retrouver » mais aussi pour rassembler des fonds au travers d’une tombola au profit de l’organisation Kiwanis International.

L’association Te Reo Meha’i organise le concert Amui mai grâce à la participation bénévole de plusieurs chanteurs du fenua qui se produiront demain soir à Arue, au stade Boris Leontieff. Aux côtés de Teiva LC sur scène il y aura Rod Danys, Sylvio Cicero, John Menezes et le duo It’s nave et plusieurs autres artistes locaux. « Pour la paix, pour se retrouver, pour célébrer la musique et pour les plus démunis », Éric Freschu, président de l’association organisatrice, se félicite d’avoir pu convaincre Teiva LC d’être le parrain de l’événement.

Des enveloppes surprises pour financer des paniers alimentaires et hygiéniques

Si le concert est totalement gratuit et les infrastructures offertes par la mairie de Arue et les partenaires de l’événement, c’est surtout une occasion pour l’association de récolter des fonds au travers de la vente d’enveloppes surprises samedi soir. Éric Freschu précise que les fonds récoltés seront « reversés à l’organisation internationale Kiwanis qui confectionnera des paniers alimentaires et hygiéniques pour les plus démunis ». À noter que le public a accès aux tribunes du stade à partir de 15 heures pour un début de concert à 17 heures. Le RSMA et les pompiers assureront la sureté de l’événement selon les organisateurs. Plusieurs buvettes seront également ouvertes sur place.