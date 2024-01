Tematai Le Gayic dans une mission d’information sur l’évolution du statut des Outre-mer

Gérald Darmanin pourrait revenir en Nouvelle-Calédonie mi-février

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer Gérald Darmanin se rendra mi-février en Nouvelle-Calédonie « si un projet d’accord » sur l’avenir institutionnel du territoire « fait consensus », a-t-il annoncé mardi.

« L’État se félicite des discussions qui se tiennent actuellement entre les acteurs politiques calédoniens », a écrit le ministre sur X. « À la demande d’Emmanuel Macron, je me rendrai de nouveau à Nouméa mi-février, si un projet d’accord fait consensus », a-t-il ajouté. Gérald Darmanin s’est déjà rendu cinq fois en Nouvelle-Calédonie en un an (en décembre 2022, puis mars 2023, juin 2023, juillet 2023 et fin novembre 2023) afin d’échanger avec les partis locaux sur le futur statut du territoire. Lors de son dernier déplacement en novembre, il n’était pas parvenu à ramener les indépendantistes de l’Union calédonienne (UC) autour de la table des discussions.L’UC, composante majoritaire des indépendantistes du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), rejette le projet présenté par l’État en septembre 2023 et a refusé en novembre de s’engager dans des discussions tripartites avec les non-indépendantistes et l’État. L’autre principale composante du FLNKS, le Palika, participe en revanche à ces discussions.