E.Macron nomme Pierre Egéa et Frédéric Monlouis-Félicité pour mener les consultations sur les évolutions institutionnelles en Outre-mer

Le Président de la République a nommé Frédéric Monlouis-Félicité et Pierre Egéa pour mener les consultations sur les éventuelles évolutions institutionnelles dans les Outre-mer. Ils devraient recevoir leur lettre de mission dans les jours qui viennent. Les détails avec notre partenaire Outremers360°.

L’annonce avait été faite le 20 octobre dernier, alors que le chef de l’État recevait les élus ultramarins à l’Élysée. Emmanuel Macron s’était engagé à lancer une « période de consultation avec des experts mandatés » pour « rencontrer l’ensemble des élus, pour faire des propositions territoire par territoire ». Cette consultation devait débuter en novembre mais a eu du retard. Selon nos informations, ces deux experts avaient toutefois été choisis depuis le mois de décembre.

Docteur en droit public, Pierre Egéa a été avocat avant de rejoindre l’Université des Antilles et de la Guyane de 2002 à 2008. Il est notamment spécialisé en droit des collectivités territoriales, droit de l’urbanisme et de l’environnement, droit public des affaires ou encore, en droit constitutionnel et décentralisation.

Frédéric Monlouis-Félicité, saint-cyrien, lieutenant-capitaine, et titulaire d’un MBA de l’INSEAD, a débuté sa carrière en tant qu’officier au sein de l’Armée avant de rejoindre le secteur privé. Il a dirigé l’Institut de l’entreprise, l’un des principaux think tanks français. Il a aussi été rédacteur-en-chef de la revue Sociétal et jusqu’en 2023, cadre chez Vinci. Il a également été directeur général du Nouveau centre – UDI.

En octobre dernier, l’Élysée disait vouloir « des personnalités qualifiées, avec une expérience politique et juridique et une connaissance des Outre-mer qui leur permette d’avoir un dialogue d’égal à égal avec les élus des différentes territoires concernées et en même temps, une vision politique de l’État pour justement travailler dans notre Constitution ».

Toujours selon nos informations, Frédéric Monlouis-Félicité et Pierre Egéa ont été reçus cette semaine par l’Élysée et devraient recevoir leur lettre de mission dans les jours qui viennent. Une lettre d’information est également en cours d’envoi à tous les élus ultramarins qui ont assisté au déjeuner du 20 octobre dernier, pour les informer des experts choisis.

Jean-Tenahe Faatau pour Outremers360°