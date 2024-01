Fashion Week, télé et magazines … Kauli Vaast à la conquête de Paris

Le surfeur de Teahupoo est de plus en plus sollicité. Après avoir annoncé le 9 janvier qu’il fait désormais partie des égéries françaises de Dior Homme, le surfeur a fait un saut à Paris cette semaine. Il était au premier rang du défilé Dior, et a également été l’invité de l’émission Quotidien de Yann Barthès.

Le joli minois du surfeur de Vairao fait des ravages à Paris. À quelques mois des Jeux olympiques, Kauli Vaast est de plus en plus sollicité. Le jeune homme, déjà passé devant l’objectif pour la couverture du magazine GQ en 2021 ou à l’occasion de shootings photo pour ses nombreux sponsors, avait habitué ses followers à le voir torse nu ou en lycra et boardshort… Ce vendredi, on l’a retrouvé plus chaudement vêtu – il fait -1° dans la capitale – , sous les flashes des photographes qui l’ont mitraillé à son arrivée au défilé Dior Homme. Qualifié pour concourir sous les couleurs de la France, en juin dernier, l’ambassadeur de la compagnie aérienne locale devrait être amené cette année à voyager régulièrement entre le fenua et l’Hexagone. Il y a tout juste une semaine, Kauli participait à un entraînement au fenua avec les autres membres de l’équipe nationale, mais il s’est échappé pour passer cinq jours à Paris. Car après voir rejoint la longue liste des égéries françaises de Christian Dior, il doit s’habituer à son nouveau statut.

Défilé de mode et plateau télé

Âgé de 21 ans, le jeune homme, soutenu jusque-là par des marques plutôt orientées sport, a été invité par son nouveau sponsor à se joindre aux festivités de la Fashion Week de Paris, accompagné de sa sœur Aelan. Il a aussi été l’invité de l’émission Quotidien de Yann Barthès, à qui il a d’ailleurs offert une planche en le taquinant sur son envie d’apprendre à surfer. Une planche, « avec beaucoup de pubs » que l’animateur – après l’avoir remercié – s’est empressé d’occulter en l’allongeant.

Au cours de cet échange, le futur représentant de la France aux Jeux olympiques est apparu très à l’aise devant les caméras, et revient sur sa passion pour le surf qu’il apprivoise depuis l’enfance. Il se souvient également de la vague qu’il a prise le 13 août 2021 à Teahupo’o, devant la rediffusion des images de ce jour mémorable, et d’autres invités visiblement très impressionnés. Enfin, interrogé sur la polémique autour de la tour des juges, il salue « l’arrangement » trouvé entre les autorités, Paris 2024 et les associations. La visite éclair à Paris de Kauli Vaast se termine samedi : après cette parenthèse « people », il rentre s’entraîner au bout de la route.