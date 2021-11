Temata’i Le Gayic : la culture polynésienne pour cheval de bataille

Il s’engage, sous les couleurs du Tavini huiraatira, pour devenir député de la première circonscription de Polynésie française à l’Assemblée nationale. À tout juste 21 ans Temata’i Le Gayic dit se reconnaître dans les valeurs du parti bleu ciel, et a pour objectif tant dans son projet professionnel que dans ses ambitions politiques, d’adapter les programmes scolaires en reo tahiti et qu’ils intègrent davantage les cultures polynésiennes.

Le député Moetai Brotherson l’annonçait il y a quatre jours : Temata’i Le Gayic s’engage, aux couleurs du Tavini huiraatira, pour être le représentant de la première circonscription de Polynésie française à l’Assemblée nationale. C’est le fils de Béatrice et Clément Le Gayic, figures politiques de Papara. Ce dernier avait quitté le Tahoeraa pour le Tavini en 2020, et son fils dit aujourd’hui regretter de ne pas avoir rencontré le parti bleu ciel plus tôt, car il y retrouve des valeurs qui lui sont chères. Être un élu « plus proche du peuple » et insuffler une « dynamique où la jeunesse polynésienne se lève pour ne pas être mise de côté, au rang de spectateur » : un discours qui se veut très inclusif.

Des ambitions pour les cultures polynésiennes

À tout juste 21 ans, il est doublement licencié de l’université Paris 8 en histoire et sciences politiques. Il étudie actuellement en Master1 à l’École des hautes études en sciences sociales à Paris pour devenir professeur d’histoire. À terme il souhaite adapter les programmes scolaires en reo tahiti et qu’ils intègrent davantage les cultures polynésiennes. Afin de pouvoir mener campagne, il va mettre en stand-by ses études et revenir au fenua. Pour lui, cet engagement politique n’est pas incompatible avec la concrétisation de ses ambitions, bien au contraire, « le moyen législatif serait peut-être même plus rapide, puisqu’ un député peut intervenir sur le programme scolaire et mettre en place des structures adaptées à nos réalités polynésiennes. »

La première expérience politique de Temata’i Le Gayic s’annonce très enrichissante, dit-il. Face aux candidats pressentis des autres partis sur cette circonscription, Gaston Flosse et Nicole Bouteau, il devra redoubler d’efforts. Un défi qu’il se dit prêt relever en toute humilité.