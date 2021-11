Temata’i Le Gayic, Steeve Chailloux et Moetai Brotherson, candidats Tavini aux législatives

Temata’i Le Gayic et Steeve Chailloux seront aux côtés de Moetai Brotherson les candidats du Tavini aux élections législatives de 2022. Ils se présentent respectivement sur les première, deuxième et troisième circonscriptions. Le député Moetai Botherson évoque également l’annonce prochaine de leurs suppléantes.

Après un appel à candidature lancé au début du mois, le Tavini huiraatira a choisi vendredi ses candidats aux prochaines élections législatives. C’est Moetai rotherson qui annonçait leurs noms hier dans un post Facebook : » Sur la première circonscription, Temata’i Le Gayic, 21 ans. Sur la deuxième circonscription, Steve Chailloux, 36 ans. Sur la 3ème circonscription, votre serviteur depuis 5 ans, 25 ans et 1 404 semaines » écrivait le député dont le mandat est toujours en cours.

Les internautes ont été rapides à pointer le manque de femmes dans ce tiercé, mais le député affirme que le Tavini n’a reçu aucune candidature féminine. On en trouvera peut-être dans les suppléants des candidats, qui n’ont pas encore été annoncés.

Temata’i Le Gayic est étudiant en Master1 à l’École des hautes études en sciences sociales à Paris, option sciences politiques. Il est doublement licencié de l’Université Paris 8 en histoire et sciences politiques, après un bac S obtenu au lycée de Papara. Il est depuis un an le président de la section de Paris de l’Association des étudiants de Polynésie française. Alors qu’il était encore lycéen, il était jeune ra’atira de la troupe de chant Papara To’u Fenua, et champion de Polynésie de badminton. C’est le fils de Béatrice et Clément Le Gayic, figures de Papara. Clément Le Gayic avait quitté le Tahoeraa pour le Tavini en 2020. Pour sa première expérience politique, son fils sera candidat sur la 1ère circonscription (Papeete, Arue, Moorea, Tuamotu, Gambier, Marquises) où Richard Tuheiava était candidat en 2017. Temata’i Le Gayic pourrait notamment affronter Nicole Bouteau (Tapura) l’année prochaine.

Steve Chailloux, collaborateur parlementaire de Moetai Brotherson, secrétaire général adjoint du Tavini, sera candidat sur la 2e circonscription (Hitaa O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest, Teva I Uta, Tubuai), où il devrait se trouver face à Tepuaraurii Teriitahi (Tapura) et Nicole Sanquer (A Here Ia Porinetia)

Quant à Moetai Brotherson sur la 3e circonscription (Bora Bora, Faa’a, Huahine, Maupiti, Punaauia, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa), il pourrait Tuterai Tumahai (Tapura) et Nuihau Laurey (A Here Ia Porinetia).