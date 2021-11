Le Sdiraf se sent exclu des discussions sur la PSG

Le Syndicat pour la défense des retraités actuels et futurs a tenu une réunion d’information qui a réuni une soixantaine de personnes sur l’évolution de la CPS et celle des retraites ce samedi matin à l’hôtel Le Tahiti. Il regrette que les retraités ne soient pas suffisamment entendus et représentés. Selon lui, une augmentation du Smig devrait s’accompagner d’une augmentation des retraites.

Pour sortir de la routine, le Sdiraf a organisé ce samedi une réunion d’information au sein de l’hôtel Le Tahiti à Arue. En tout entre soixante et soixante-dix personnes y ont assisté. Le thème proposé était l’évolution de la CPS et des allocations de retraite. Une des questions qui préoccupait l’assemblée : la tranche B de la retraite. Pour Émile Vernier, « on va être obligé de lâcher des plumes ». Les concessions vont être inévitables. En revanche il n’admet pas que les retraités soient traités différemment des salariés. Si « le SMIG des salariés augmente, la pension des retraités aussi doivent être augmentées ». Et pour cause, il estime qu’à partir du moment où les retraités cotisent à 5,65% pour la maladie au même niveau que les salariés, et à la CST à partir de 150 00 francs de revenus, ils ont leur place. À quelques jours de l’examen du texte à l’assemblée, il compte bien participer aux discussions et espère que le Sdiraf sera le représentant des retraités au sein du futur « comité stratégique de la protection sociale universelle » évoqué par le Pays. Il participera à la réunion du groupe Tapura à l’assemblée ce mercredi pour faire valoir les droits des retraités actuels et futurs.