Temauri Foster est décédé ce matin à l’âge de 70 ans

L’ancien maire de Hao, Temauri Foster, représentant à l’assemblée, est décédé ce matin. Dans un communiqué, le président de l’assemblée Gaston Tang Song a exprimé sa « profonde émotion » à l’annonce de cette nouvelle.

Il avait été ministre de l’Agriculture et des Ressources marines, ministre des Transports, vice-président du gouvernement, président de la commission des finances de l’assemblée où il a siégé de 1995 à 2013, maire de l’atoll de Hao de 1995 à 2008 et plus récemment président du comité polynésien des maisons familiales rurales. Temauri Foster est décédé à l’âge de 70 ans ce vendredi matin. L’homme est cité pour ses qualités de pêcheur, de sportif notamment en taekwondo dont il a été le premier champion de France en 1980 dans la catégorie de moins de 64kgs, et d’élu « très proche de sa population ». En 2015 il avait été condamné dans l’affaire Sofrecom pour « favoritisme » dans ses fonctions de président du conseil d’administration de l’OPT.

Le président et les représentants à l’assemblée adressent leurs condoléances dans un communiqué rappelant que « Temauri Foster était un homme discret, affable et très proche de sa population et de ses administrés de l’archipel des Tuamotu qu’il a toujours servis avec générosité, dynamisme et engagement. À sa femme Isabelle, ses enfants et l’ensemble de ses proches, nous adressons nos sincères condoléances et nos pensées les plus attristées. »