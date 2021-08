48 voix à l’assemblée pour l’obligation vaccinale

La loi du Pays sur l’obligation vaccinale de certaines catégories de personnes a été adoptée ce matin par 48 voix pour et 9 voix contre. Un amendement du gouvernement est venu étendre encore la portée du texte.

L’esprit du texte est de vacciner toute personne en contact avec du public. L’obligation vaccinale va donc s’appliquer aux professions médicales et paramédicales, aux personnels de transports publics routier, maritime et aérien, aux enseignants, aux détenteurs de carnets rouges sauf contre-indication médicale, aux fonctionnaires territoriaux, mais aussi, suite à l’adoption en séance d’un amendement du Tapura, aux « personnes exerçant au contact du public dans les services, établissements et organismes exerçant une mission de service public, les commerces et activités de prestataires de services ». Sur ce dernier point, la question du député Moetai Brotherson qui voulait savoir si cette obligation s’étendait ainsi aux élus de l’assemblée n’a pas reçu de réponse.

En introduction, le président Fritch a déclaré qu’il restait encore 110 000 personnes à vacciner pour atteindre une immunité collective : « le temps des doutes, de la méfiance, est dépassé. Sept mois que nous comptons sur la responsabilité et la bonne volonté des personnes. Cette bonne volonté a trouvé ses limites », même s’il reconnaît que ces derniers temps « il y a eu une prise de conscience dans la population ». « Je sais que ce texte sera contesté« , a-t-il ajouté, exhortant les élus à « ranger les arguties politiciennes » : « trop de gens croient les fake news », « des individualistes forcenés qui brandissent leur liberté individuelle ».

Les amendements rejetés

Le Tavini s’est montré divisé. Éliane Tevahitua, ancienne sage-femme, a critiqué « ce gouvernement qui a préféré capituler devant les puissances de l’argent et le chantage économique à l’emploi », notamment en rouvrant les frontières, mais elle a voté pour la vaccination obligatoire : « ne pas le faire serait irresponsable et criminel ». Comme Édouard Fritch, elle estime que « la réticence repose sur des rumeurs sectaires colportées sur les réseaux sociaux qui donnent du crédit à des gourous de la santé et à des complotistes en tous genres. Soyons sérieux ! » Avec Minarii Galenon, elle a voté en faveur du texte. Et cité du Jacques Chirac : « Notre maison commune brûle ! »

Au Tahoeraa, Geffry Salmon s’est dit défavorable à l’obligation, mais « éloigné des réfractaires ». Il critique le gouvernement pour son impréparation et les lacunes de la politique de tests et d’isolement, mais il reconnaît que la situation sanitaire est aussi, aujourd’hui, le résultat de la « négligence et du manque d’altruisme, il faut bien le dire (…) de la part d’enfants gâtés inconscients de la chance qu’ils ont ». Et il a voté pour le texte.

Nuihau Laurey et Nicole Sanquer ont dénoncé des « choix politiques et juridiques incohérents », rejoints par Moetai Brotherson qui estime que le texte présente « une fragilité juridique qui sera certainement soulevée dans les jours qui viennent ». « Ce n’est pas un débat pour ou contre la vaccination, mais sur l’obligation. Une fois de plus, le gouvernement nous demande de signer un chèque en blanc », déclarait la représentante non inscrite, en référence à la liste exacte des personnes qui seront soumises à l’obligation vaccinale, liste qui sera établie dans les prochains arrêtés du conseil des ministres. Les amendements déposés par Nicole Sanquer, visant notamment à la suppression, pour défaut de consultation et imprécision du périmètre, des articles concernant les fonctionnaires, les enseignants et les personnes ne pouvant appliquer les gestes barrière dans leur métier, ont été rejetés. De même que son amendement de suppression de la majoration du ticket modérateur des carnets rouges récalcitrants.

Le texte a été adopté par 48 voix pour et 9 voix contre. Reste au gouvernement à promulguer la loi et prendre les arrêtés nécessaires en conseil des ministres. Un conseil des ministres qui s’est réuni immédiatement après la séance de l’assemblée.