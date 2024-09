Tere Tahiti : fin de la grève et des perturbations sur le réseau dès lundi

Après 10 jours de grève et de longues heures d’attente, un protocole a fini par être signé entre la Fédération du transport en commun FRSTCP, soutenue par la CSIP, et les dirigeants des sociétés du réseau de bus Tere Tahiti, notamment le RTCT. Le document prévoit un calendrier de négociations qui doit permettre d’accéder d’ici plusieurs mois à la demande constante des chauffeurs depuis quatre ans : une convention sectorielle, synonyme, espèrent-ils, d’une meilleure sécurité et de salaires revalorisés.

Plus d’information à venir