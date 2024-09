Incendies monstres à Los Angeles, l’état d’urgence décrété

Les incendies prennent de l’ampleur sur les hauteurs et dans la région de la cité des anges. Quatre feux sont toujours en cours, des dizaines de maison ont déjà été détruites et plus 20 000 hectares sont partis en fumée. L’état d’urgence a été décrété à Los Angeles et dans les comtés environnant par le gouverneur de Californie. Un homme soupçonné d’être à l’origine du plus important de ces feux a été arrêté.

« Airport Fire », « Line Fire », « Bridge Fire », « Joshua Fire »… Plutôt que la météo, ce sont les incendies qui sont recensés, depuis mercredi, sur les cartes de la région de Los Angeles. Des incendies qui ne cessent de prendre de l’ampleur dans un contexte de vague de chaleur exceptionnel et de vents forts. Ce jeudi matin, une trentaine de maisons avaient déjà été détruites par les flammes, et la surface de végétation partie en fumée, estimée à plus 20 000 hectares dans la nuit, ne cesse d’augmenter. L’état d’urgence a été décrété par le gouvernement de Californie, à Los Angeles même et dans les comtés environnants. Gavin Newsom a précisé que plus de 5700 personnes étaient mobilisées pour lutter contre ces feux. Une légère baisse de température ces dernières heures laisse espérer aux pompiers de plus grandes marges d’action pour combattre les flammes ce jeudi. La veille, un trentenaire soupçonné d’être à l’origine du « Line Fire » qui a ravagé plus de 10 000 hectares a été arrêté par les autorités.