Territoriales : les grands débats sur Radio 1 et Tiare FM

Chaque vendredi de 12 à 13 heures jusqu’au premier tour des territoriales, Radio 1 et Tiare FM vous proposent un grand débat de campagne entre deux des représentants des six listes en lice. Trois rendez-vous politiques pour questionner les candidats sur leurs programmes et les faire réagir sur des grands thèmes d’actualité et des questions de société. Une heure d’émission politique en direct sur nos deux antennes et en Facebook live.