Test covid obligatoire pour les États-Unis : le casse-tête pour les touristes et résidents des îles

Les touristes américains qui viennent au fenua devront, eux aussi, présenter un test négatif au covid-19 pour rentrer chez eux à partir du 26 janvier. Une formalité qui, dans l’état actuel du dispositif sanitaire, pourrait « manger » une journée de leurs vacances pour procéder au test sur l’île de Tahiti. Tahiti Tourisme s’emploie à organiser une filière de collecte de tests dans les îles.

Pour les visiteurs américains, l’obligation de présenter un test négatif au covid-19 pour pouvoir embarquer sur leur vol de retour, décidée par le gouvernement fédéral américain et qui entre en vigueur le 26 janvier, va compliquer leur voyage au fenua. Tahiti Tourisme se charge ces jours-ci de prévenir les hôtels et pensions de famille pour qu’ils puissent prévenir leurs clients.

Car si à Tahiti et Moorea les laboratoires d’analyses peuvent fournir des résultats dans la journée lorsque le prélèvement est effectué avant 14 heures, dans les îles plus éloignées il va falloir mettre au point un système de collecte, transmission à l’Institut Louis Malardé, obtention des résultats et règlement. Tahiti Tourisme s’y emploie, mais le plus sûr, au moins dans un premier temps, sera de venir à Tahiti pour se soumettre au test. Sauter dans un avion de Rangiroa ou Bora Bora à Papeete dans l’après-midi pour attraper un vol international en soirée ne sera plus possible et pourrait décourager les voyageurs.

Il en est d’ailleurs de même pour les résidents polynésiens qui veulent se rendre aux États-Unis. Rappelons toutefois que l’épidémie sur place est à son comble, avec près de 700 morts pour la seule journée d’hier en Californie, où certains hôpitaux se voient obligés de rationner l’oxygène. « Pour le moment, il faut donc conseiller aux voyageurs de se rendre sur l’île de Tahiti avant leur départ », explique Tahiti Tourisme, et choisir l’un des laboratoires ci-dessous qui rendent rapidement les résultats.

Institut Louis Malardé (ILM) au Fare COVID à Papeete

Horaires : Lundi au vendredi de 07h30 à 15h00 en journée continue, samedi et dimanche de 7h30 à 12h00.

Le voyageur doit se présenter 72 heures avant son voyage directement sur place avec son titre de transport. Un agent de l’ILM remettra au voyageur un document avec son identifiant et les indications d’accès au serveur internet sur lequel il pourra récupérer son attestation de résultat.

Coût pour un test RT-PCR : 17 100 xpf par personne.*

Coût pour un test antigénique : 5 700 xpf par personne.

Le laboratoire de Nahoata à Pirae, Avenue Ariipaea Pomare (carrefour de l’hippodrome).

Horaires : Lundi au vendredi de 8h00 à 14h00 en journée continue, samedi de 8h00 à 11h00. Fermé le dimanche.

Il est nécessaire de fixer un rendez-vous au plus tôt par téléphone au 40 54 33 33.

Pour les prélèvements effectués avant 14h, les résultats sont disponibles dans l’après midi et accessibles à distance via un serveur sécurisé. Chaque patient se verra remettre un identifiant de connexion pour télécharger ses résultats sur tout support numérique compatible.

Coût pour un test RT-PCR : 16 074 xpf par personne.

Pas de test antigénique.

Le laboratoire de Tamanu, centre commercial Tamanu à Punaauia (au-dessus de la pharmacie).

Horaires : Lundi au vendredi de 8h00 à 14h00 en journée continue, samedi de 8h00 à 11h00. Fermé le dimanche.

Il est nécessaire de fixer un rendez-vous au plus tôt par téléphone au 40 42 94 00.

Pour les prélèvements effectués avant 14h, les résultats sont disponibles dans l’après midi et accessibles à distance via un serveur sécurisé. Chaque patient se verra remettre un identifiant de connexion pour télécharger ses résultats sur tout support numérique compatible.

Coût pour un test RT-PCR : 16 074 xpf par personne.

Pas de test antigénique.

A Moorea :

Le laboratoire de Moorea, PK 3.5 côté montagne à Tiaia, Moorea

Horaires : Lundi au vendredi de 7h00 à 11h00, le samedi de 7h00 à 10h00. Fermé le dimanche.

Il est nécessaire de fixer un rendez-vous au plus tôt par téléphone au 40 55 05 85.

Les résultats sont disponibles dans l’après midi et accessibles à distance via un serveur sécurisé. Chaque patient se verra remettre un identifiant de connexion pour télécharger ses résultats sur tout support numérique compatible.

Coût pour un test RT-PCR : 16 074 xpf par personne.

Pas de test antigénique.