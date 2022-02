Teura Iriti de retour à la mairie de Arue

Teura Iriti est à nouveau maire de Arue depuis ce matin. Après la victoire de la liste Arue ia Papa’oa il y a un peu plus d’une semaine, le conseil municipal se concentre sur les chantiers déjà entamés et n’entend pas « être suspendu au temps judiciaire », lié au volet pénal de l’affaire des procurations frauduleuses.

Les 33 membres du conseil municipal d’Arue ont élu Teura Iriti ce matin. Vingt-neuf voix devant Léo Marais l’unique autre candidat, qui recueille 3 voix. En juillet 2020, après un second tour très serré, la rivale de Philip Schyle avait une première fois enfilé l’écharpe tricolore. Mais l’élection avait été annulée par la justice pour des procurations frauduleuses. Les citoyens de la commune ont tout de même confirmé leur choix le 31 janvier 2022, et par une belle marge de 71.6% des voix pour la présidente du groupe Tahoera’a à l’assemblée, qui semble plus que jamais s’être éloignée du parti de Gaston Flosse. Mais pas question de parler de politique territoriale ce matin, Teura Iriti voulait parler de sa commune. « Je suis tavana aujourd’hui, déclare t-elle fièrement, avec mes adjoints, avec nos conseillers, nous allons travailler pour cette population ».

Teura Iriti rappelle que l’opposition, qui siège toujours au conseil municipal, est la bienvenue lors des commissions de travail, comme en 2020. Les partisans de Philippe Schyle avaient boycotté les séances après les élections de 2020 à cause de l’affaire des procurations frauduleuses. Maintenant que l’affaire est entre les mains de la justice, libre aux trois élus de la liste Tapura et à Tepuanui Snow de participer activement.

« On ne peut pas être suspendu au temps judiciaire »

Si Teura Iriti rayonne de joie, une ombre demeure au tableau. Celle du volet pénal de l’affaire des procurations, qui n’a pas encore été jugé, mais dans lequel elle pourrait être impliquée, comme certains de ses colistiers. Le risque, bien sûr, c’est l’inéligibilité. Dans le camps de Teura et de sa liste Arue Ia Papao’a, on ne veut pas en entendre parler. « Adviendra ce qu’il adviendra, déclare Jacky Bryant, on ne peut pas être suspendu au temps judiciaire sans avoir des préoccupations au sujet de nos enfants par exemple, il y a des choses aujourd’hui qui sont de notre responsabilité ». Les élus fraichement couronnés comptent reprendre le travail entamé en commençant par le dossier des quartiers prioritaires « dès demain avec le retour d’activités culturelles et éducatives », indique l’adjoint au maire. Puis autre dossier important, le problème du schéma directeur de l’eau qui fait l’objet d’une étude de l’agence Isis Architecture et urbanisme. Et enfin les élus doivent se remettre en contact avec Pirae au sujet de la gestion des eaux usées dont les financements doivent être confirmés.