Teura Iriti élue à Arue au premier tour

Teura Iriti et sa liste Arue ia Papa’oa remportent la mairie de Arue au premier tour avec 71,59% des suffrages exprimés. La liste Tapura no Arue menée par Léo Marais a recueilli 21,03% des voix, et celle de Tepuanui Snow 7,37%.

Teura Iriti a retrouvé dimanche soir la légitimité ébranlée par l’annulation des élections municipales de 2020, avec un score de 71,59% des votes exprimés, loin des 47,33% de juin 2020. Il n’y aura donc pas de second tour dimanche prochain. Teura Iriti a clairement été puiser une grande partie de ses voix directement chez le Tapura dont la liste était menée par Léo Marais. C’est donc avec 4 sièges de plus au conseil municipal (29 sur 33), dit-elle, que Teura Iriti va retrouver son fauteuil de tavana.

Teura Iriti a bénéficié à nouveau du soutien du Tavini et de Heiura-Les Verts

Le Tapura, sans Philip Schyle, est passé en moins de deux ans de 45,31% à 21,03%. La candidature de Léo Marais était un pari risqué. Le Tapura ne conserve que 3 sièges sur les 7 qu’il occupait au conseil municipal. La tête de liste affirme que ses élus seront dans « une opposition constructive ».

Quant à l’outsider Tepuanui Snow qui menait la liste Ia Ora Arue, avec 7,38% il refait le même score qu’en 2020, et conserve son siège au conseil municipal. Mais compte tenu d’une participation en hausse (55,6% contre 45% en juin 2020), il se félicite d’avoir gagné quelques voix supplémentaires.

D’autres combats attendent encore Teura Iriti : « l’affaire des procurations » du précédent scrutin doit être examinée par le tribunal correctionnel, et l’inéligibilité est toujours un risque. Mais surtout, le divorce semble consommé entre le groupe Tahoeraa qu’elle préside à l’assemblée et Gaston Flosse : la plupart de ses membres étaient absents au congrès du Amuitahiraa de samedi. Sur ce chapitre, la tavana de Arue n’a pas voulu commenter, préférant « profiter pleinement de la joie de ce soir », disait-elle après l’annonce des résultats.