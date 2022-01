Sylviane Ebb, 2e du Trophée Babette

Sylviane Ebb, de Bora Bora, a remporté la deuxième place du Trophée Babette, le concours de cuisine organisé dans le cadre du Salon de la gastronomie des Outre-mer. Edouard Fritch était venu assister à la remise des prix.

Sylviane Ebb, venue de Bora Bora pour défendre la cuisine polynésienne, prend la deuxième place du Trophée de Babette, le concours parrainé par l’organisatrice du Salon de la gastronomie des Outre-mer et de la Francophonie. Elle remporte aussi le prix de la générosité, du goût et de l’innovation, décerné pour la 1ère fois. Édouard Fritch qui venait d’arriver à Paris, s’est rendu au parc des expositions de la Porte de Versailles pour assister à la remise des prix et féliciter cette cuisinière autodidacte que Babette de Rozières avait rencontrée lors d’un séjour en Polynésie et invitée à participer au concours.

En 2018, c’est Alann Poilvet qui avait remporté le Trophée, avant de gagner le titre de Meilleur apprenti de France l’année suivante.