Théâtre : Cendrillon a le seum

Les 26 et 27 avril, les élèves de troisième cycle de la classe d’art dramatique du CAPF présenteront une pièce de théâtre, adaptée du conte de Perrault, Cendrillon. Une version moderne et sombre qui a pour thème la recomposition d’une famille.

Les élèves de troisième cycle de la classe d’art dramatique du Conservatoire artistique de Polynésie française présenteront le mardi 26 avril à l’intention des scolaires et le 27 avril pour le grand public, une adaptation de Cendrillon, le conte de Perrault remanié par Joël Pommerat qui a pour habitude de réécrire les contes pour enfants à l’intention des adultes. « C’est une version spéciale de Cendrillon » explique Christine Thuleau Bennett, qui en signe la mise en scène.

En son heure de gloire, le groupe de rock Téléphone avait lui aussi remanié l’histoire de Cendrillon, en faisant une jeune fille qui rencontrait son prince charmant et qui, délaissée, finit par connaître un destin tragique. Le spectacle qui sera joué par les élèves du CAPF est un peu dans le même esprit, bien loin de Walt Disney. Comme l’explique Leila Berbille, qui tient le rôle-titre. « C’est l’histoire d’une jeune fille qui perd tragiquement sa mère et se retrouve avec un père absent. » Une adaptation au postulat de départ plutôt tragique, mais qui n’empêche pas « quelques scènes un peu plus légères. »

Le pitch : comme beaucoup d’enfants, Sandra (Cendrillon) comprend mal les grands. Sa mère, surtout, qui dans un dernier soupir lui souffle ces quelques mots : « Pense à moi à chaque instant, ne m’oublie pas et je ne mourrai pas en vrai ». Mots mal entendus par la petite – et la voilà liée, chargée de mission, tenue à un rôle… Quelle marge de manœuvre lui reste-t-il pour envisager de suivre son père qui se remarie ? Comment « composer » avec l’avenir qui se dessine sous les traits d’une belle-mère cougar et manipulatrice, et de deux grandes adolescentes frivoles et un peu demeurées? Comment naviguer entre les cendres du passé et le réel qui s’impose ? Quels seront les points d’appui pour entrer de plain-pied dans l’existence ? Un prince naïf ? Une fée déjantée ?