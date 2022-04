L’équipe de rugby senior de Faa’a exclue du championnat 2021-2022

Suite à un épisode d’agression sur arbitres survenu jeudi 14 avril lors d’un match opposant des équipes de Papeete et Faa’a, la Fédération polynésienne de rugby a acté hier le « déclassement et l’élimination de l’équipe senior du club Faa’a Rugby Aro du championnat de Tahiti 2021-2022 ». La commission disciplinaire doit encore se réunir pour étudier les rapports d’arbitres, entendre la défense des licenciés mis en cause et prendre des mesures de sanctions individuelles.

La première sanction tombe pour l’équipe senior du club Faa’a Rugby Aro: la Fédération polynésienne de rugby a décidé mardi soir, après une réunion du « conseil fédéral élargi aux présidents des clubs et aux arbitres », le « déclassement et l’élimination du club Faa’a Rugby Aro du championnat de Tahiti 2021-2022 ». Lors de cette réunion ont été entendus « les arbitres et les excuses du club de Faa’a » au sujet des agressions sur arbitres qui sont survenues jeudi 14 avril, arrêtant le match en cours. La fédération tient par cette décision à « montrer que c’est quelque chose d’inadmissible, qu’on ne doit jamais toucher un arbitre », rappelle Teiki Dubois, vice-président de la fédération.

Il y a donc eu plusieurs agressions mettant en cause plusieurs joueurs et plusieurs arbitres, mais aucune « bagarre générale », soulignent plusieurs membres de la communauté du rugby. Le Papeete Rugby Club tient aussi à ne pas être mis en cause après les efforts réalisés dans le cadre de son partenariat avec le Stade Toulousain pour diffuser les valeurs du rugby.

Des sanctions individuelles à venir

Pour Teiki Dubois qui connaît les joueurs de Faa’a, il s’agit d’un « pétage de plombs » après que la pression soit montée. Parfois cela arrive « à cause d’une obligation de résultat ou bien suite à un ressenti non canalisé ». S’il estime que ce ne sont pas de mauvaises personnes, le geste est inadmissible au vu des valeurs sportives et du respect dû à un arbitre.

À présent la commission de discipline doit se réunir pour statuer sur le sort de chaque licencié mis en cause. « Elle a accès aux rapports des arbitres mais aussi chaque licencié pourra présenter une défense, et en fonction, elle prendra les décision avec un barême de chaque fédération pour voir le degré des sanctions individuelles ».