Hausse de 5,1% des prix à la consommation sur l’année écoulée

Le conseil des ministres de ce mercredi a fait le point sur les indices des prix du mois de mars. Tout augmente, hormis une légère baisse des produits alimentaires, de l’équipement ménager et du transport. Les plus fortes hausses concernent les matériaux de construction et les services inhérents au logement. Sur l’année écoulée, l’indice général des prix à la consommation a augmenté de 5,1%

En mars 2022, l’indice des prix à la consommation augmente de 0,3 %, essentiellement en raison de la hausse des prix de la division logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles et de la division hôtellerie, café, restauration.

L’évolution de l’IPC au cours du mois s’explique principalement par l’augmentation des prix de la division logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles (+ 1,2 %) à travers des hausses des prix des loyers (+ 0,4 %), des prix des produits et services relatifs à l’entretien et la réparation du logement (+ 4,9 %) et des prix des services relatifs au logement (+ 2,5 %), incluant l’adduction d’eau, l’enlèvement des ordures et les services d’assainissement. L’augmentation des prix de la division hôtellerie, café, restauration (+ 1,5 %), tirée par l’augmentation des prix des services de restauration (+ 1,6 %), contribue également à cette progression.

D’autres prix de produits et services évoluent également à la hausse comme ceux des boissons alcoolisées (+ 0,7 %), de l’habillement (+ 2,0 %), des loisirs et de la culture (+ 0,6 %) et ceux des services d’accueil d’enfants (+ 3,1 %).

Entre mars 2021 et mars 2022, l’indice général des prix à la consommation augmente de 5,1 %. L’indice général hors transport aérien international est en augmentation de 0,2 % en mars 2022 et progresse de 4,9 % en glissement sur douze mois.

Légère baisse des produits alimentaires

Après de fortes augmentations ces derniers mois, les prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées diminuent (- 0,6 %), une baisse constatée notamment sur les produits de la mer (- 1,8 %), les fruits (- 4,7 %) et les légumes (- 2,8 %). Les prix des divisions ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison et transports sont également en baisse, respectivement - 0,3 % et - 0,1 %.

Augmentation des matériaux pour le BTP

En mars 2022, l’index du bâtiment et des travaux publics (BTP) augmente de 1,2 %. Cette évolution est liée à la hausse des prix des matériaux de construction (+ 2,5 %), notamment les matériaux chimiques (+ 3,9 %), minéraux (+ 3,3 %) et métalliques (+ 1,9 %). Sur douze mois, l’index général du Bâtiment et Travaux publics augmente de 9,2 %. Dans le bâtiment, l’index du gros œuvre augmente de 0,9 % et celui du second œuvre de 0,6 %. Sur douze mois, l’index général du bâtiment est en hausse de 7,2 %. Dans les travaux publics, l’index du génie civil augmente de 2,0 % et celui des travaux spécialisés de 0,3 %. Sur douze mois, l’index général des travaux publics est en hausse de 11,7 %.

