Thierry Ariiotima reconduit sans surprise à la tête de la FTF

Les présidents des clubs de football de Polynésie se sont réunis ce samedi au siège de la Fédération tahitienne de football pour le congrès annuel 2023-2024. L’occasion également de procéder au vote du renouvellement du bureau de la FTF qui a réélu Thierry Ariiotima – sans surprise – au poste de président pour les quatre prochaines années.

Et de quatre. Sans surprise, après le retrait de la candidature de Rocky Aitamai et celle de Timiona Asen qui a été recalée, Thierry Ariiotima a été réélu pour un 4e mandat en tant que président de la Fédération tahitienne de football. Sur un scrutin de 290 voix, sa liste, « Unis vers l’avenir », en a obtenu 280 contre 10 abstentions. Ce résultat est selon le dirigeant, le fruit d’une « propagande électorale » prônant le respect, l’honnêteté et la transparence. « On a établi un programme, avec une profession de foi qu’on a distribuée à tout le monde et ils savent exactement ce que l’on veut faire », précise le président.

Et le programme pour les quatre prochaines années s’annonce bien chargé. Thierry Ariiotima et son équipe accordent un point d’honneur à l’apprentissage. Ils envisagent la création d’une salle de futsal à Pater, mais aussi une salle de musculation et un centre de récupération qui viendrait compléter les infrastructures déjà en place. Objectif, faire du centre technique un pôle de formation avant la fin de son mandat. À court terme, ils annoncent d’ores et déjà « l’ouverture d’un pôle espoirs en septembre prochain » à Pater, pour permettre à la jeunesse de « se former avant de pouvoir s’exporter en Nouvelle-Zélande ou en métropole pour s’aguerrir », précise encore le dirigeant. Concernant les menaces de recours, de Rocky Aitamai qui pointent « une insécurité juridique au niveau des élections » mais aussi des irrégularités dans le calendrier de l’élection, Thierry Ariiotima dit respecter le choix de ses adversaires et veut laisser la justice faire son travail.