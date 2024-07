Thomas Marty en octobre à Tahiti : de la banque à la scène

Après son succès avec ses vidéos, le jeune homme fait salle comble, sur scène cette fois, avec son spectacle : “ Allez, la bise! ”. Il s’interroge sur la façon dont on devient un vrai “daron”, à partir de quand on préfère le confort au style… Il enchaine les anecdotes entre souvenirs et nostalgie, dans lesquelles certains se reconnaitront forcément. Il jouera à Tahiti, au Grand théâtre, le 5 octobre prochain.

Thomas Marty sera au Grand théâtre de la Maison de la culture le 5 octobre, un nouveau spectacle proposé au public polynésien par SA Productions. Véritable phénomène des réseaux sociaux avec des vidéos qui totalisent des millions de vues, il a fait salle comble avec son spectacle “Allez, la bise”. Il n’était pourtant pas prévu qu’il devienne humoriste puisqu’il avait d’abord suivi un BTS en assurance. Mais à ses 20 ans, il perd sa mère. Une déflagration qui bouleversera toute sa vie.

Il s’inscrit alors dans une école de théâtre réputée où il suit des cours du soir tout en allant travailler à la banque pendant la journée. Il navigue entre ces deux mondes jusqu’au moment où il écope d’un blâme car il « ambiance » un peu trop ses clients au lieu de leur faire signer des contrats. Il se réfugie sur les scènes ouvertes où il commence à se faire une solide expérience, mais c’est “complicado” comme il dit. Il commence à tourner des vidéos pour se faire connaître et en 2020, il lâche la banque et se consacre à ses tournages. Nous sommes en plein confinement. Le succès sur les réseaux sociaux, jusqu’à 6 millions de vues pour celle sur “La voiture des parents”, le propulsera sur scène. Et les places s’envolent en une demi-heure. “Dès le premier soir, j’ai eu une révélation, j’ai su que j’avais trouvé ma voie”, dit-il. Le succès se confirme au Théâtre République, puis en tournée, dans des salles de plus en plus grandes.