Thomas Marty, « tombé amoureux du fenua »

The Dire Straits Experience, le 26 octobre à Toata Après Michaël Gregorio, SOJA et Thomas Marty, le calendrier de SA Production se poursuit. Le 26 septembre, Toatat accueille « The Dire Straits Experience », un tribute band composé par Chris White, membre du groupe originel, et plusieurs musiciens de renommée internationale. L’occasion de revivre les tubes du mythique groupe londonien des années 1980. À suivre également, deux représentations du show « Crois en tes rêves »‘ de Kamel Le Magicien, les 21 et 22 février 2025 au Grand théâtre. En vente sur www.ticketpacific.pf

Dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute.

Plus d’information : contact@ticket-pacific.pf / 40 43 41 00.