Tiare Music Land 4.0 avec DJ Sebb et Vinai

Après plusieurs années de silence, la Tahiti Music Land sera de retour à To’ata le 22 avril, avec l’ambiance dancehall et électro qu’on lui connait. À partir de 18 heures, des DJ locaux seront en première partie d’un show international : les DJ Nasty, Pokessi, TDW & Dj Kustom. Et puis les invités de cet événement entreront en scène jusqu’à 23 heures. Il s’agit de DJ Sebb et du duo Vinai.

DJ Sebb : un « incontournable » au fenua

Il est déjà incontournable pour la jeunesse polynésienne, mais c’est la première fois qu’il vient au fenua. Son titre Nou ariv a d’ailleurs été repris par DJ Harmelo. DJ Sebb est un producteur de musique et DJ réunionnais dont les productions cumulent plus de 50 millions de vues sur internet. « La faute à un talent de composition évident, indique le communiqué, un sens inné de la mélodie et des gimmicks entêtants. Mais aussi à un choix de MCs aux flows originaux et complémentaires qui racontent comme personne la jeunesse réunionnaise ».

Le duo italien Vinai :

Les frères Andrea et Alessandro Vinai forment le duo italien. « Ils ont composé des morceaux orientés EDM comme Louder et How We Party » indique le communiqué. En 2014, les Vinai intègrent le label Spinnin’ Records et composent avec le duo canadien DVBBS le titre Raveology, année où ils vont rentrer à la 62e place du DJ Mag Top 100. En 2018 ils ont atteint la 26e place. Parmi leurs titres on retrouve Parade, Legend, ainsi que leur remix de What I Did For Love pour David Guetta.