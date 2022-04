La galerie Winkler accueille dès ce jeudi 7 avril et jusqu’au 19, l’exposition organisée avec le Fare Natura et la Maison de la culture à l’occasion de la Journée mondiale de l’art. Le vernissage démarre à 18 heures. Après une première manifestation à Moorea, c’est la deuxième partie de l’événement, qui se décline en trois espace-temps. Le thème abordé librement par les 18 artistes est Ecoh, « le son et l’environnement ».

Pour célébrer la Journée mondiale de l’art, les organisateurs ont cette fois-ci choisi pour thème « Ecoh ». « Le son ou l’environnement ou le son et l’environnement« , expliquait Here’iti Vairaaroa, commissaire d’exposition. L’événement se décline en trois espace-temps. La première partie a eu lieu au Fare Natura et c’est la deuxième partie qui débute ce jeudi à 18 heures à la galerie Winkler, à Papeete. Les 18 artistes avaient le champ libre autour du thème.

« Un challenge de mise en place et de création »

On y trouve 22 œuvres de peinture, de sculpture et même un parfum. Certains participent aux trois parties de l’événement. Pour Vaiana Drollet, galeriste, « organiser une exposition collective n’est jamais chose simple, c’était un challenge de mise en place et de création pour les artistes ». L’établissement est accessible gratuitement du lundi au vendredi de 9 heures à 12h30 puis de 13h30 à 17 heures, et le samedi de 8h30 à 12 heures.

©Yiling Changues ©Yiling Changues ©Yiling Changues