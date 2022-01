Journée mondiale de l’art : appel aux artistes polynésiens

Comment postuler? Le dossier d’inscription comprend : une fiche d’inscription à remplir

4 ou 5 visuels en basse définition représentatifs de la démarche générale

et pour l’œuvre destinée à l’exposition, 1 à 3 visuels (pour les volumes) avec titre, dimensions, poids, techniques et justification

une courte présentation de leur travail et démarche, ainsi qu’une note biographique avec ses principales expositions. Attention, le tout est à transmettre en un seul envoi, en basse définition par mail à l’adresse [email protected] Pour plus d’informations, contacter le commissariat par mail ou par téléphone au 89 71 02 98.