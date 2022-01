Haute couture : une pièce sur les femmes qui ont fait la mode

La pièce Haute couture est, comme son nom l’indique, consacrée à la haute couture, mais à travers des personnages féminins. Coco Chanel sera la guide d’un voyage dans le temps, à la rencontre des femmes qui ont marqué la mode.

Qui connait Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Elsa Schiaparelli, Marie-Louise Carven ? Ces femmes ont pourtant marqué la haute couture de leur talent et leur innovation et pour une fois, une pièce de théâtre leur est entièrement consacrée. Quatre comédiens vont interpréter 23 personnages, dont huit femmes qui ont marqué l’histoire de la mode. « Dans le milieu de la haute couture, les hommes occupent le devant de la scène médiatique avec des noms célèbres comme ceux de Christian Dior, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier. Mais avez-vous déjà entendu parler de leurs consœurs ? C’est une pièce qui permet de replacer la femme au centre de l’histoire », raconte Stéphane Bouthéon, producteur de Rideau rouge Tahiti. Coco Chanel sera la guide pour la visite d’un musée mettant à l’honneur les grandes créatrices oubliées, depuis l’époque de Marie-Antoinette à nos jours. Laurence Villiers, l’auteur, s’est inspirée de sa grand-mère qui a fait de la belle couture pendant des années, comme l’explique Stéphane Bouthéon.

Françoise Carlier a suivi des cours au conservatoire d’art dramatique et aux studios Alain de Bock et Bonnefoy. Elle a jouée dans des dizaines de pièces depuis les vingt dernières années et a fait des apparitions au cinéma. « J’adore la mode mais je suis nulle pour m’habiller ! » reconnait-elle en riant. L’approche de l’auteur l’a décomplexée.

Delphine Lafon, comédienne professionnelle également, incarne sept personnages sur scène. Des rôles qui lui ont demandé beaucoup de travail sur la gestuelle et la voix car certaines sont étrangères.

Tania Jurkiewicz interprétera Coco Chanel dans la pièce. C’est elle qui guidera les spectateurs dans le monde de la haute couture. Elle a commencé à Tahiti il y a 20 ans où elle joué dans Boeing Boeing au petit théâtre pour ensuite poursuivre sa formation de comédienne à Minsk en Biélorussie puis à Paris à l’académie Oscar Sisto en 2006 et dans de nombreuses écoles avec des personnalités de renom. Elle a joué dans plus d’une vingtaine de pièces en France et à travers l’Europe. Pour interpréter Coco Chanel, elle a dû faire beaucoup de recherches : « J’ai regardé des vidéos, étudié sa façon d’être, je suis même allée voir son thème astral ! Elle est très complexe et je voulais trouver qui elle était pour arriver au plus subtile de ses émotions. » Laurent Bur, comédien et metteur en scène, complète le casting. Il a joué dans de nombreuses pièces au théâtre et a eu des rôles au cinéma et à la télévision.

La pièce sera jouée au petit théâtre de la Maison de la culture les 27, 28, 29 et 30 janvier. Il est possible d’acheter ses billets sur ticketpacific.pf., à Radio1 Fare Ute et dans les 4 magasins Carrefour de Tahiti.