Tiki Fest, premier festival de musique international de Polynésie

Samedi, le site de Bel Air à Punaauia va accueillir un évènement inédit sur le fenua : un festival de musique international avec en tête d’affiche le célébrissime DJ Diplo.

Habitué de l’organisation de concerts et notamment de DJs très populaires, Florian Sodoyer, directeur général de Studio 87, a décidé cette fois de voir les choses en encore plus grand en créant le premier festival de musique international de Tahiti : le Tiki Fest. « L’idée c’était de créer un nom fort, un festival fort, qui soit connu à l’international » explique Florian Sodoyer, « avec à terme proposer des packages billets d’avion-hôtel-festival, pour à notre petite échelle amener des gens en Polynésie pour vivre une aventure musicale différente ». En attendant, samedi 30 novembre sur le grand terrain qu’offre le site de Bel Air, ce sont 10 heures de musique live, de 14 heures à 23h30, avec 8 artistes locaux, DJs et musiciens, tels que Nohorai, Pepena, DJ T-Unit ou encore Temae Records. La programmation musicale est en effet très éclectique, une volonté des organisateurs, puisque, Florian Sodoyer insiste, « ce n’est pas un festival électro ».

Et pour une première, le Tiki Fest a réussi le tour de force de faire se déplacer l’un, si ce n’est LE, DJ le plus demandé ces dernières années : Diplo, co-fondateur de Major Lazer, membre de LSD et Jack U, récompensé par trois Grammy Awards. Alors comment fait-on pour booker un artiste aussi demandé à travers le monde ? « On a un peu fatigué son manager depuis deux-trois ans » plaisante Florien Sodoyer, avant d’expliquer que c’est un précédent artiste très proche de Diplo qui a fini de le convaincre.

Qui dit 10 heures de musique dit installation en conséquence. Un food corner avec quatre roulottes va être installé avec 400 chaises et une centaine de tables ; un bar de 30 mètres, un espace détente, maquillage, des ventes de couronne de fleurs… Bref, de quoi s’occuper tout l’après-midi.

Il reste encore quelques places dont une cinquantaine en VIP, pour cet événement qui peut accueillir jusqu’à 4 000 personnes.

Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne.