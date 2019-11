Élimination cruelle pour les Tiki Toa

La problématique était simple pour les Tiki Toa dans cette Coupe du monde de beach soccer. Ils devaient non seulement gagner mais surtout marquer trois buts de plus que l’Uruguay pour voir les quarts de finale qui ne leur échappaient plus depuis 2013. La mission n’a été que partiellement remplie avec une victoire 6 buts à 4. Cruel après un match presque parfait des hommes de Naea Benneett et Teva Zaveroni. Tahiti est éliminé après deux victoires et une différence défavorable d’un seul but.

Les Tiki Toa devaient battre la surprenante Uruguay, absente depuis 2006, lors du dernier match de poules du groupe B pour disputer les quarts de finale. Les Tiki Toa entament la partie de la meilleure des manières en ouvrant le score grâce à Ariihau Teriitau de la tête sur corner. L’Uruguay réplique aussi sur corner pour égaliser mais c’est Tahiti qui mène à la fin du premier tiers temps grâce à un coup franc de Patrick Tepa.

Le début du deuxième tiers temps ressemble au premier. Les Tiki Toa marquent rapidement pour mener 3-1 grâce à Alvin Tehau qui a bien suivi un retourné repoussé de Patrick Tepa. Jonathan Torohia, de retour dans les buts, réalise une superbe claquette sur un retourné uruguayen pour maintenir l’espoir. Tearii Labaste qualifie virtuellement Tahiti à deux minutes de la fin du deuxième tiers temps, d’une bicyclette magique au ras du poteau. 4-1, il reste 12 minutes à jouer.

Le scénario se répète une nouvelle fois en début de troisième tiers temps avec un nouveau but des Tiki Toa inscrit par Heimanu Taiarui d’un retourné au rebond vicieux. L’Uruguay pourrait être sonné mais réagit immédiatement en réduisant la marque avant de reprendre la qualification en revenant à 5-3 à 7 minutes de la fin. Patrick Tepa marque sur l’engagement pour redonner trois buts d’avance aux Tiki Toa. C’est irrespirable. L’Uruguay réduit encore la marque sur un laxisme défensif assez incroyable. Il reste moins de trois minutes. Le retourné de Patrick Tepa passe à côté, le coup franc de Ariihau Teriitau est repoussé. C’est terminé.

Naea Bennett, déçu au micro de TNTV adresse un message à ses cadres : « On a gagné mais il manquait un but, on n’a pas su gérer notre avantage. On commet des erreurs qu’on ne doit pas faire avec les cadres de l’équipe qu’on à ça ne doit pas arriver. Je suis content des nouveaux joueurs mais il faut que les cadres soient au niveau et ils n’étaient pas au niveau qu’ils devaient être ».

L’Uruguay affrontera le Japon pour une place en demi-finale jeudi. Les Tiki Toa payent les lourdes conséquences de la défaite initiale concédée contre l’Italie (12-4). Ils sont éliminés pour un seul but après deux victoires en trois matchs.