To’ata bientôt ambiancée par SOJA

Le groupe américain SOJA sera en concert samedi soir place To’ata. Leur arrivée est prévue vendrei soir à 19h10 à l’aéroport de Tahiti Faa’a. SOJA diffuse une musique reggae roots emplie d’espoir pour susciter des changements sur le plan environnemental, politique et humanitaire. Difficile à répertorier, leur musique est le reflet de l’ensemble des membres du groupe qui apportent chacun leur contribution sur les différents albums produits depuis près de 20 ans. Habitué des festivals et constamment sur la route, SOJA s’est aujourd’hui installé comme une référence sur la scène reggae et tente de révolutionner les mentalités pour un monde meilleur.

SOJA s’est formé en 1997 avant de sortir son premier album en 2000. Ce groupe a été fondé au lycée dans un sous-sol de garage à Washington DC, capitale des Etats-Unis, par cinq passionnés dont les plus connus sont Jacob Hemphill au chant et à la guitare, et Bob Jefferson à la basse. Si le reggae est le style le plus facile à ressortir pour les identifier, leurs influences sont multiples et ont évolué en même temps que le groupe s’est agrandi au fil des années. Le groupe a d’abord eu des influences reggae, rock, et hip hop avant d’incorporer des sonorités latines avec l’arrivée des cuivres en 2009 et la sortie de l’album Born in Babylone. Le saxophoniste Hellman Escorcia et le trompettiste Rafael Rodriguez ont rejoint le groupe et sont originaires respectivement du Venezuela et de Porto Rico. Trevor Young est le dernier arrivé dans le groupe depuis 2010. Il travaillait d’abord comme technicien sur les guitares avant de commencer à jouer pour le groupe quand l’album Strength to survive est sorti en 2012. Trevor Young décrit la musique produite par le groupe comme un reflet des origines et des influences de chacun.

SOJA est un groupe engagé et difficile à classer dans un seul répertoire musical. La bande de Washington DC aime créer et brouiller les pistes pour surprendre son public. SOJA a su traverser deux décennies pour devenir une référence des festivals et de la scène reggae. Avec pas moins de 120 concerts par an à travers le monde entier, Tahiti se prépare à accueillir un groupe aux valeurs simples, qui utilise sa musique pour essayer de rendre le monde meilleur. Le groupe est très attentif à ce qui se passe dans le monde et délivre des messages « d’unité ». Être une bande reggae originaire de la capitale américaine leur donne une légitimité pour interpeller certains comportements politiques et défendre des causes humanitaires.