Les Marraines et les Miss ensemble pour soutenir les jeunes mères célibataires

Pour fêter ses 20 ans, l’association Les Marraines de Tahiti, qui vient en aide aux jeunes mères célibataires, va frapper fort. Non seulement avec son exposition annuelle, mais aussi avec un grand dîner de gala, mardi 19 novembre, qui réunira les 30 candidates à Miss France 2020 et plusieurs Miss Tahiti et leurs dauphines.

De jeudi à dimanche, Les Marraines organisent leur exposition annuelle d’artisanat au profit des foyers Maniniaura de Mahina et Tiai nui here de Paea. Ces foyers accueillent des jeunes filles de 13 à 21 ans, enceintes ou avec leur enfant, en rupture familiale, parfois placées par la justice. Les Marraines interviennent pour rendre le quotidien de ces jeunes filles plus supportable, et pour s’assurer ainsi qu’elles ne sont pas isolées de la société.

L’exposition s’ouvre jeudi à l’hôtel InterContinental Tahiti. Depuis 20 ans, elle est connue pour proposer, à quelques semaines de Noël, des choses originales qu’on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Cette année, dit Christine Brovelli, l’accent est mis sur l’aspect éco-responsable des objets et des produits vendus. On y trouvera notamment de nombreux paniers locaux, pour rester dans l’esprit de l’opération ‘Ete qui vise à trouver des alternatives aux sacs plastique. Les jeunes femmes qui sont placées dans ces foyers participent aussi à l’événement en réalisant des objets artisanaux.

Mais la grande nouveauté c’est le dîner caritatif organisé cette année, avec pas moins de 40 invitées de marque. Les 30 candidates à Miss France, auxquelles vont se joindre 5 Miss Tahiti et 5 premières dauphines seront présente mardi 19 novembre à ce dîner dont les bénéfices seront reversés aux deux foyers de jeunes filles. Et ce sera la première fois que les Polynésiens pourront voir leur miss, Vaimalama Chaves, chanter une ou deux chansons extraites de son premier disque, Good Vaïbes.

Il reste encore quelques places pour venir dîner avec toutes ces jeunes femmes, pour la bonne cause.