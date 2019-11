Des histoires d’îles au Salon du livre

La 19e édition du Salon du livre « Lire en Polynésie » va s’étendre du 14 au 17 novembre à la Maison de la culture. Comme chaque année c’est l’occasion, pour les littéraires, de découvrir les nouveautés des éditeurs locaux, et pour un public moins averti de se familiariser avec le monde de l’écriture et de la lecture au travers de nombreux ateliers.

Tous les ans, ces quatre jours sont l’occasion pour les férus de littérature de découvrir l’ensemble des nouveautés proposées par les éditeurs membres de l’Association des éditeurs de Tahiti et ses îles. Au sommaire donc « Un poisson nommé Tahiti » de Bruno Saura, la 3e édition de « Plantes utiles de Polynésie et ra’au tahiti » de Paul Pétard, de la littérature jeunesse avec « Samo, l’enfant des vagues », de l’édition culinaire avec les 34 recettes d’abondance polynésienne de Evy Hirshon ou encore un hors série spécial Pina’ina’i de Littérama’ohi. Et puis cette année, le salon vibrera au rythme du thème « Histoire d’îles », les invités sont donc majoritairement issus du Pacifique ou alors leurs œuvres évoquent l’insularité. C’est notamment le cas de « La Vague » d’Ingrid Astier. Passionnée de Polynésie depuis sa venue en 2010 pour le salon, l’auteure s’était promis de consacrer une œuvre au fenua et notamment à son coup de foudre : la vague de Teahupo’o. Ingrid Astier y dépeint la vie des habitants de Teahupo’o, avec qui elle a vécu pendant plusieurs mois, mais loin de l’image seulement idyllique du lieu, elle évoque un sujet de société très présent : la consommation et le trafic d’ice.

Autre invité, lui aussi habitué du salon, Paul Wamo, venu présenter son livre « Je n’aime pas Pierre Loti ». Le poète et slameur proposera également des ateliers d’initiation au slam. Un art peu développé sur le fenua où l’art oratoire s’exprime plus au travers du orero. Pas besoin de capacités particulières pour le slam, ni d’âge, ni de connaitre tous les mots du dictionnaire. Il faut simplement avoir « envie d’exprimer et de partager quelque chose » dit Paul Wamo.

Une soirée slam est prévue jeudi de 19 heures à 20 heures sur le paepae a Hiro.

À noter également une représentation spéciale du spectacle Pina’ina’i 9.19 vendredi à 19 heures au Grand théâtre.

Et une nouveauté, avec « Les midis gourmands ». Le concept s’appuie sur la multiplication des ouvrages culinaires. Ainsi chaque midi les élèves du lycée hôtelier devront relever le défi de réaliser en 30 minutes une recette d’un des ouvrages. Les amateurs de livre et de cuisine pourront donc se régaler tout en écoutant la présentation des différents ouvrages. Samedi et dimanche ils pourront même mettre à la main à la pâte.

Le programme du salon du livre : https://fr.calameo.com/read/001508557efd94159ae89