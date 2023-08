Salon du livre : un programme riche et près de 40 nouveautés à découvrir

Le prochain Salon du livre se déroulera du 19 au 22 octobre prochain à la Maison de la culture. Trente-six nouveautés vont être présentées par huit éditeurs avec des rencontres, des dédicaces, des animations, des projections, des expos, des jeux concours, des workshops et des masterclass, un programme pour les enfants et un programme numérique… Quatre jours riches et intenses, autour du thème du fenua et du territoire, prouvant le dynamisme de la littérature océanienne.

Le programme de cette 23e édition est particulièrement riche : 36 nouveautés présentées par huit éditeurs et de nombreuses animations, si nombreuses qu’il serait difficile d’en faire la liste ici. Une seule solution : aller sur le site de lire en Polynésie pour y trouver l’agenda détaillé de l’événement au thème évocateur du fenua ou du territoire. Une richesse qui prouve plusieurs choses : la demande toujours croissante, la soif de lecture du public et le dynamisme de l’édition océanienne. Depuis 23 ans, les objectifs restent les mêmes depuis la création de l’événement : encourager l’écriture et le travail des auteurs locaux, favoriser l’accès aux livres pour tous et développer la lecture, entre autres. Pour Christian Robert, président de l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI), qui organise l’événement en partenariat avec la Maison de la culture, « le livre est présent dans la société. La preuve est le dynamisme des structures éditoriales de ce pays : on sort entre 30 et 40 livres par an. On a un public car sortir des livres et ne pas les vendre, ça ne dure pas longtemps. On a le Salon du livre qui attire à peu près 8 000 personnes tous les ans donc les gens s’intéressent aux livres pour ce qu’ils produisent comme savoirs mais aussi comme plaisirs ». Et pas question pour l’association de regarder d’un mauvais œil les nouvelles technologies, écrans et autres outils numériques : ils sont complémentaires à leur travail. « On ne se positionne pas du tout contre les nouvelles technologies ou contre le numérique. Pour nous ce sont des moyens de plus diffuser. » Le Salon du livre sera d’ailleurs l’occasion de parler de ce nouvel « auteur », ChatGPT, « des problématiques qui nous intéressent », assure Christian Robert. Face à ces nouveaux enjeux, le livre s’en sort et plutôt bien : « Le seul marqueur, c’est la fréquentation. On pourrait rentrer dans des réalités économiques, nous vendons plus de livres aujourd’hui qu’il y a 20 ans, c’est clair. Toutes les actions qui ont été mises en place par l’AETI mais également les volontés politiques des gouvernements successifs font que le livre intéresse les gens. Les choses ont évolué, on grossit de plus en plus et l’intérêt du livre est encore très présent. »

Le Salon du livre jouit d’ailleurs d’une belle réputation. Plus grand événement francophone et anglophone de la région autour de la littérature océanienne, selon le président de l’AETI, notamment grâce au travail des éditeurs qui publient des auteurs océaniens et grâce aussi à cet événement sur lequel ces auteurs se retrouvent souvent. Cette année encore, de nombreux invités seront présents comme Larry Thomas, Stan Grant, Christophe Sand, Rodney Morales, Yan Lespoux, Hubert Carré, Gabrielle Ambrym, Wallès Kotra, Mireille Vignol, Gonzague Aizier et les auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices de Polynésie française. Petite nouveauté : une influenceuse sera également présente. Jeanne Seignol anime la chaine « Jeannot se livre » sur la littérature. Pour Christian Robert, « le Salon du livre est très connu en Océanie. On reçoit beaucoup de gens qui souhaitent venir, y compris en France. C’est très demandé, les gens aiment venir au Salon du livre, c’est une expérience particulière : c’est une expérience locale avec un décor de salon qui fait rêver tout le monde, et la fréquentation… quand il y a trois ou quatre classes pour écouter un auteur, il ressort un peu remué quand même. Ce sont des expériences qui les marquent à vie ».

Un programme pour les scolaires avec notamment des rencontres pour les élèves de Tahiti, Moorea et Rangiroa avec des auteurs et illustrateurs invités, en partenariat avec la DGEE, et un programme numérique sont également au menu. Le Salon du livre peut se suivre depuis la maison avec des vidéos en direct sur Internet pendant les quatre jours. Enfin, si c’est également la rentrée littéraire en France avec près de 500 nouveaux livres, la littérature océanienne parvient à se faire une place, assure Christian Robert, qui parle là de sa propre maison d’édition Au Vent des îles : « On prend une place aujourd’hui en France qui devient très visible. On a des auteurs qui sont soutenus par la librairie française, je pense en particulier à Witi Ihimaera pour la Baleine tatouée, un livre qui est devenu un long-seller, ou encore à Ali Cobby Eckermann pour Ruby Moonlight, qui est sur les tables des librairies partout et recommandé par Le Monde pour les dix lectures de l’été, ce n’est pas rien. On a une littérature riche, singulière et qui trouve sa place. C’est beaucoup de travail mais nous sommes sur une progression vraiment notoire. »