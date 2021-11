Le 21e Salon du livre ouvre ses portes jeudi

Quatre jours consacrés à la littérature avec toujours l’Océanie comme fil conducteur, c’est ce que propose le Salon du livre de jeudi à dimanche. Une édition en présentiel, à la Maison de la culture, mais qui conserve aussi le format numérique instauré l’an dernier durant la crise sanitaire.

La 21e édition du Salon du livre s’installe de nouveau à la Maison de la culture de jeudi à dimanche. Après une édition entièrement numérique l’an dernier, celle-ci sera hybride, disponible en live et en replay, et ce format suscite de nouvelles participations, comme l’explique Christian Robert, président de l’Association des éditeurs de Tahiti.

De quoi toucher davantage de monde que les 5 à 7 000 personnes qui viennent déjà au salon chaque année. « L’an dernier, avec la bascule en 100% numérique, on a du penser de nouveaux formats, dit Marie Kops, et on s’est rendu compte que ça nous permettait de toucher un public élargi, de le toucher de manière différente, plus proche, parce qu’on s’invite un peu chez eux. Le podcast se prête très bien à la littérature, c’est un format intimiste qui permet des rencontres assez chaleureuses, parce que le fait qu’il n’y ait pas de caméra vidéo rend les échanges plus détendus. »

L’opération « Murmure des livres », de courts podcasts dans lesquels sont lus des extraits d’ouvrages pour donner au grand public l’envie de les lire en entier, annonce une série de podcasts, « Encres bleues », des rencontres avec des auteurs océaniens, explique Marie Kops de l’association Lire en Polynésie.

Ce ne sont pas les nouveautés littéraires qui manquent, mais ce salon accueille moins d’invités océaniens car les liaisons avec le reste du Pacifique ne sont pas encore rétablies. Parmi ceux qui ont pu arriver jusqu’à nous, Franck Chanloup qui présente son premier roman situé en Nouvelle-Calédonie, Les Enchaînés, et Seegan Mabesoone, auteur reconnu de haïkus qui vit au Japon depuis 30 ans, et qui fait partie du jury du concours de poésie. 427 participants ont soumis plus de 1 000 haïkus, en français, tahitien et marquisien, « le plus gros score jamais obtenu » par les concours grand public qui accompagnent le salon chaque année. Une shortlist de 40 haïkus a été établie, et le jury se réunit aujourd’hui pour sélectionner les gagnants qui seront annoncés au Salon. « Moi qui ai participé aux jurys de nombreux concours de haïkus au Japon, je peux vous dire qu’il y a quelque chose à faire en Polynésie » dit-il, impressionné tant par la quantité que la qualité des poèmes.

L'Île sirène, premier roman en français d'un auteur atypique Seegan Mabesoone, auteur de Haïkus aux Marquises publié en 2019, est l'un des seuls, si ce n'est le seul, poète de haïku d'origine étrangère au Japon. Son prénom Laurent a été remplacé par son nom de plume japonais, Seegan, qui signifie « les yeux bleus » ou « les yeux de l'hospitalité ». De son séjour aux Marquises est aussi né son premier roman écrit en français, L'Île sirène, publié cette année chez Haere Po.

« C'est vraiment un roman d'aventures » Les Enchaînés de Franck Chanloup, publié par Au Vent des Îles, retrace le parcours d'un jeune délinquant à la fin du XIXe siècle qui se retrouve au bagne en Nouvelle-Calédonie, terre d'adoption de l'auteur qui est passionné par l'histoire du Caillou.

Littérature à l’écran, littérature à l’école

Plusieurs ateliers sont au programme, notamment les « livres à l’écran », dans lequel 10 jeunes scénaristes en herbe apprendront les rouages de l’adaptation au cinéma d’œuvres littéraires avec un célèbre scénariste et créateur de séries télévisées, Franck Philippon (La Crim’ pour France 2, No Limit pour TF1, Mirage pour France TV et ZDF…).

Et le Salon du livre poursuit son partenariat avec les écoles du fenua. 600 élèves de 22 classes verront des auteurs venir à leur rencontre, notamment cette année 3 illustratrices de livres jeunesse « C’est un moment très fort pour les enfants, dit Jasmina Liant, du Centre de lecture et médiathèque, de rencontrer des auteurs qu’ils pensent vieux, moches, ou morts tout simplement. »

Le Journal du Salon du livre, avec le programme détaillé journée par journée :

